LA CROAZIA SUONA LA RUMBA A RAMBO! - MODRIC E COMPAGNI BATTONO 4-2 L'OLANDA DI "RAMBO" KOEMAN E ACCEDONO ALLA FINALE DI NATIONS LEAGUE - I CROATI VINCONO AI SUPPLEMENTARI DOPO UNA PARTITA PAZZA, TRA GOL, RIMONTE, PAREGGI ALL'ULTIMO MINUTO E OCCASIONI SPRECATE - LE MOSSE DI KOEMAN PER RIAGGANCIARE IL PARI HANNO SBILANCIATO LA SUA SQUADRA - QUESTA È L'ULTIMA OCCASIONE PER LA "GENERAZIONE D'ORO" DELLA CROAZIA DI VINCERE UN TROFEO: AFFRONTERÀ LA VINCENTE TRA ITALIA E SPAGNA…

Non è l'Europeo, ma la Nations League è un trofeo che, arrivati alle final four, va giocato per vincerlo perché nessuno vuole fare brutte figure e c'è chi, come la Croazia, vuole regalare un titolo alla sua generazione d'oro. E Modric e compagni si regalano la vittoria nella prima semifinale eliminando i favoritissimi padroni di casa dell'Olanda vincendo per 4-2 ma soltanto ai tempi supplementari dopo una gara sicuramente brutta, giocata a ritmi contratti, ma che ha saputo regalarci gol ed emozioni anche oltre il 90esimo.

Dopo il vantaggio di Malen, le risposte di Kramaric su rigore e dell'atalantino Pasalic per ribaltarla. L'Olanda trova il disperato pareggio a gara finita con Lang mandando la gara ai supplementari, ma sono i gol di Petkovic e Modric su rigore a chiudere la gara nei 30 minuti aggiuntivi. La Croazia di Dalic aspetterà ora nella finalissima in programma domenica la vincente dell'altra semifinale che domani vedrà l'Italia affrontare la Spagna.

MAI DARE PER FINITI I CROATI

Le mosse di Koeman per provare a riagganciare il pari regalano i supplementari all'Olanda, ma la lasciano in campo sbilanciata nei 30 minuti finali e non a caso dopo 8 minuti la Croazia sfrutta un mal posizionamento per trovare nuovamente il vantaggio. Stavolta è Petkovic che scappa alla marcatura di De Jong e beffa Bijlow dalla distanza con Van Dijk preso in mezzo e lontano dalla possibilità di intervenire. L'Olanda sbanda De Jong rischia l'autogol e Brozovic in contropiede sfiora il palo da posizione.

CHI CONTRO LA CROAZIA?

Koeman cambia e riequilibra i suoi che vanno a un passo dal pari al 110' con Majer che sbaglia un retropassaggio di tacco e con Lang che si fionda sulla respinta sul tiro di Bergwijn, ma trova solo l'esterno della rete. La Croazia non vuole più rischiare e dà un'ultima accelerata che stende l'Olanda. Prima Pasalic prende la traversa dopo uno straordinario lavoro di Perisic e poi è Petkovic a farsi stendere da Malacia in area regalando a Modric l'occasione per segnare il 4-2 dal dischetto. Finisce così, con la Croazia che non muore mai e conquista la finale.

