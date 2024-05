8 mag 2024 23:35

IL CULATELLO DI ANCELOTTI COLPISCE ANCORA! IL REAL MADRID VA SOTTO COL BAYERN, QUEL GENIO DI CARLETTO MANDA IN CAMPO JOSELU CHE CON UNA DOPPIETTA NEGLI ULTIMI MINUTI REGALA AI "BLANCOS" LA FINALE DI CHAMPIONS CONTRO IL BORUSSIA DORTMUND – IL BAYERN MALEDICE L’ERRORE DI NEUER, PER ANCELOTTI E’ LA SESTA FINALE DI CHAMPIONS (LA 18ESIMA PER LA “CASA BLANCA”). IL NAPOLISTA ESALTA IL TECNICO EX MILAN: “E’ UN GENIO DELLA LAMPADA PRESTATO AL FOOTBALL” - VIDEO