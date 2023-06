LA CULLA DORATA DEL PSG NON E' COSI' COMODA - LA VITTORIA IN CAMPIONATO NON RASSERENA GLI ANIMI AL PARIS SAINT GERMAIN: GLI ADDI DI LIONEL MESSI E SERGIO RAMOS POTREBBERO NON ESSERE GLI UNICI - NEYMAR AVREBBE CHIESTO LA CESSIONE E MBAPPE' AVREBBE RIFUTATO IL RINNOVO DI CONTRATTO - IL FLOP IN CHAMPIONS HA FATTO SCOPPIARE I NERVI TRA LE TANTE "DIVE" IN ROSA. E ANCHE DELLA DIRIGENZA È STUFA DI SPENDERE SOLDI PER NON VINCERE IN EUROPA...

Estratto dell'articolo di Benedetto Saccà per “il Messaggero”

Accade per lo più nel calcio, ma pure in altri in campi, di ottenere vittorie tardive, vagamente scadute, in definitiva piuttosto sbiadite. […] Il venir meno di uno dei fattori sottrae al gesto splendore, e valore, e profondità nella memoria. Il venir meno di uno dei fattori, in effetti, ha sottratto al Paris Saint-Germain il piacere del trionfo nella Ligue 1.

Del resto, come si sarà potuto notare, della vittoria dei parigini nel campionato francese già si è persa traccia nelle cronache sportive e pensare che è avvenuta appena una settimana fa. […] il Psg è ormai troppo grande per poter vincere solo il campionato francese, ma è al contempo troppo piccolo, ancora, per poter vincere la Champions League. In questo difetto di taglia o di statura risiede l'equivoco che ha frustrato e frenato il Paris dall'agosto scorso.

Inevitabile è stato poi, come si diceva, il continuo aggrovigliarsi di seccature legate ai migliori giocatori della rosa: Leo Messi per tutti. Per la prima volta, forse, nell'arco dell'intera carriera, Leo ha vissuto una stagione esaltante in nazionale culminata nel trionfo al Mondiale in Qatar e un'annata piuttosto incolore nel club. […]

È acclarata ormai la fine del rapporto tra Leo e i parigini, ma è vero pure che le relazioni vivono una fase di logoramento da tempo: Leo andrà a giocare in Arabia Saudita e ingaggerà con Cristiano Ronaldo un particolare duello non certo sportivo, bensì economico. E non è tutto. Già ridotto a poco più di un figurante e reduce da una stagione grigia, Neymar medita di volare in Inghilterra al Manchester Utd o al Chelsea. E non bisogna certo dimenticare Kylian Mbappé, che sarebbe intenzionato a non esercitare la clausola che gli consentirebbe di prolungare il contratto per un'ulteriore stagione, e cioè fino al 2026: per cui potrebbe chiedere la cessione nell'estate in arrivo oppure attendere il 2025 per uscire da svincolato e guadagnare nuove tonnellate di denaro.

Sergio Ramos, poi, ha salutato. E l'allenatore Galtier è stato già congedato: arriverà Julian Nagelsmann. Quanto a Verratti e a Donnarumma, hanno percorso una stagione in altalena, conoscendo momenti difficili e tratti meno ripidi della strada. Si capisce, allora, che il successo nella Ligue 1 sembri non soltanto un'impresa di poco conto, forse anche dovuta, ma pure stonata e sicuramente stridente con l'andare delle cose. Una grande fuga.

FUORI STRADA

Bisogna anche annotare che al proprietario del club Nasser Al-Khelaifi per nulla è piaciuta l'eliminazione prematura (ovvero agli ottavi) dalla Champions contro il Bayern Monaco senza neppure aver segnato la briciola di un gol. […] E se alla valutazione si aggiunge qualche riflessione della proprietà sullo spessore dell'alta dirigenza, ecco, si ottiene il perfetto panorama in cui la vittoria del campionato risulterà sempre percepibile quanto un filo d'erba in un prato immenso e sotto la pioggia.

