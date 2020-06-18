IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN MANCINI! - IL CT DELLA NAZIONALE (55 ANNI) IERI SERA È APPARSO STIRATO COME UN POLSINO, LUCIDO COME UN BIDET, CON ESPRESSIONE PIETRIFICATA. PIÙ PASSANO GLI ANNI E PIÙ CALANO LE RUGHE. QUESTA QUARANTENA DEVE AVERLO DAVVERO ''RINFRESCATO''! SEGNALIAMO ANCHE UN'INDECISIONE SUL COLORE DEI CAPELLI: IL CIUFFO VARIA A SECONDA DELLA PALETTE STAGIONALE, DAL ROSSICCIO AL CASTANO, SENZA RINUNCIARE ALLA FREZZA BIANCA

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MA ALLORA ‘STA SECONDA ONDATA ARRIVERÀ DAVVERO? – IL VIROLOGO MASSIMO GALLI: “CREDO SIANO POSSIBILI DUE SCENARI: UNA SECONDA ONDATA A BREVE TERMINE A GENESI LOCALE E UN RITORNO DELL'EPIDEMIA IN STILE SIMIL-INFLUENZALE IN AUTUNNO-INVERNO. LA PRIMA IPOTESI MI SEMBRA ABBASTANZA IMPROBABILE. NEL SECONDO CASO SI VERIFICHEREBBE UN ADATTAMENTO GRADUALE DEL MICRORGANISMO ALL'UOMO” – “IL PROBLEMA È CHE SIAMO INDIETRO SU TEST E TRACCIAMENTO” – E SUL VACCINO ANTINFLUENZALE…