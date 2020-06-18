roberto mancini finale coppa roberto mancini 2020 roberto mancini 1999
roberto mancini finale coppa italia roberto mancini 2018
IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN MANCINI! - IL CT DELLA NAZIONALE (55 ANNI) IERI SERA È APPARSO STIRATO COME UN POLSINO, LUCIDO COME UN BIDET, CON ESPRESSIONE PIETRIFICATA. PIÙ PASSANO GLI ANNI E PIÙ CALANO LE RUGHE. QUESTA QUARANTENA DEVE AVERLO DAVVERO ''RINFRESCATO''! SEGNALIAMO ANCHE UN'INDECISIONE SUL COLORE DEI CAPELLI: IL CIUFFO VARIA A SECONDA DELLA PALETTE STAGIONALE, DAL ROSSICCIO AL CASTANO, SENZA RINUNCIARE ALLA FREZZA BIANCA-
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OH NO! TAPPATEVI LE ORECCHIE: GLI INSOPPORTABILI MESSAGGI VOCALI ARRIVANO ANCHE SU TWITTER – DOPO AVER SCOPIAZZATO (MALE) LE STORIES CON “FLEET” ORA IL SOCIAL CON L’UCCELLINO CI RIPROVA CON GLI AUDIO DA 140 SECONDI – PER FORTUNA PER ORA È SOLO UN TEST, POI SI VEDRÀ… – VIDEO
LA MALEDIZIONE DI PALLOTTA - MANOLAS: "FINALMENTE HO VINTO IN ITALIA". TOTTI E DE ROSSI METTONO LIKE - DA VUCINIC A SALAH, PASSANDO PER ALISSON, FINO AL DIFENSORE GRECO. IN QUESTI ANNI TANTI GIOCATORI CHE HANNO LASCIATO LA ROMA HANNO POI VINTO UN TROFEO. L'ULTIMO È STATO IERI PROPRIO MANOLAS CHE, INSIEME ALL'EX ROMA MARIO RUI, HA FESTEGGIATO LA COPPA ITALIA VINTA CONTRO LA JUVENTUS - IL GRECO SCATENATO IN TRENO (VIDEO)
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…
MA ALLORA ‘STA SECONDA ONDATA ARRIVERÀ DAVVERO? – IL VIROLOGO MASSIMO GALLI: “CREDO SIANO POSSIBILI DUE SCENARI: UNA SECONDA ONDATA A BREVE TERMINE A GENESI LOCALE E UN RITORNO DELL'EPIDEMIA IN STILE SIMIL-INFLUENZALE IN AUTUNNO-INVERNO. LA PRIMA IPOTESI MI SEMBRA ABBASTANZA IMPROBABILE. NEL SECONDO CASO SI VERIFICHEREBBE UN ADATTAMENTO GRADUALE DEL MICRORGANISMO ALL'UOMO” – “IL PROBLEMA È CHE SIAMO INDIETRO SU TEST E TRACCIAMENTO” – E SUL VACCINO ANTINFLUENZALE…