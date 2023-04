DALLA CURVA ALLA COPPA - IL DIFENSORE DELL'INTER, FEDERICO DIMARCO, È L'ARMA IN PIÙ PER INZAGHI NELLE PARTITE DI COPPA: IL TERZINO-ULTRA' HA DECISO LA PARTITA DI IERI CONTRO LA JUVE, DOPO AVER SEGNATO NEL DERBY DI SUPERCOPPA E MESSO A SEGNO 4 ASSIST IN CHAMPIONS (PIÙ DELLA METÀ DI QUELLI FATTI IN TUTTA LA STAGIONE) - IL CLASSE 1997 MILANESE È UNO DEI POCHI PRODOTTI DEL VIVAIO NERAZZURRO CHE È RIUSCITO A IMPORSI IN PRIMA SQUADRA...

Franco Vanni per www.repubblica.it

[...]Federico Dimarco [...] è il ragazzo della nord, il figlio dell’ortolano di Porta Romana, [...] E soprattutto, è sempre più il ragazzo delle coppe. Aveva segnato al Milan in Supercoppa a Riad.

Ha segnato di nuovo in semifinale di Coppa Italia, questa volta alla Juve. [...]A propiziare quattro dei suoi cinque gol è stato Barella, e forse non è un caso.[...] “A Nicolò farò un regalo, ma resta fra me e lui”, ha detto Dimarco dopo la partita, quando in tv gli si è fatto notare che gli assist gli arrivano praticamente sempre dalla stessa persona. Lui, invece, le palle gol ai compagni le distribuisce in modo poligamo, uno poì a uno e un po’ all’altro. Sempre con una predilezione per le coppe. Dei sette passaggi decisivi in stagione, quattro li ha fatti in Champions, quasi tutti decisivi per il risultato finale.

[...] Il vestito del tifoso arrivato in prima squadra, comprensibilmente, a Dimarco sta stretto. Non rinnega niente, anzi, ma appena ne ha occasione precisa l’ovvio: se gioca titolare nell’Inter è soprattutto perché è forte. E anche la favola del ragazzo del posto che ha realizzato il suo sogno non basta a raccontare tutta la sua parabola, la cui traiettoria è più globale di quel che si possa pensare.

Dimarco è entrato a fare parte dell’agenzia di comunicazione Roc Nation, la stessa di Lukaku, che ha a contratto stelle dell’Nba e della musica come Jay-Z (che l’ha fonfata nel 2008), Alicia Keys e Rihanna. [...]

