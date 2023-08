13 ago 2023 16:20

IN CURVA NON PUÒ ESSERE TUTTO PERMESSO – DA QUEST’ANNO GLI ARBITRI POTRANNO INTERROMPERE LE PARTITE AL PRIMO ACCENNO DI CORI RAZZISTI DAGLI SPALTI. IL GIOCO RIPRENDERÀ SOLO QUANDO ARRIVERÀ L’OK DELLA POLIZIA – LE ALTRE NOVITÀ? LE PARTITE SARANNO PIÙ LUNGHE, IL RECUPERO DOVRÀ TENERE CONTO DI TUTTE LE INTERRUZIONI (COME GIÀ SUCCESSO AL MONDIALE) QUINDI PREPARATEVI A STARE SUL DIVANO PIÙ TEMPO…