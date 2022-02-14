CUTRONE PESTA UN BEL MERDONE - L'OFFESA VERGOGNOSA DELL’ATTACCANTE DELL'EMPOLI AL PORTIERE DEL CAGLIARI, ALESSIO CRAGNO: "BALBUZIENTE DI MERDA” – IL GIOCATORE DEI SARDI E’ EFFETTIVAMENTE AFFETTO DA QUESTO DISTURBO DEL LINGUAGGIO – LO SDEGNO DEL CLUB SARDO IN PARTE ATTENUATO DALLE SCUSE DI CUTRONE – VIDEO

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Brutto episodio durante Empoli-Cagliari, catturato dalle telecamere di Dazn. Appena sostituito, l'attaccante della squadra di casa, Patrick Cutrone, è stato ripreso in panchina mentre si lasciava andare a un'offesa: "Balbuziente di m....".

cragno cutrone cragno cutrone

 
Nella squadra avversaria, il Cagliari, il portiere Alessio Cragno è effettivamente affetto da questo disturbo del linguaggio. A fine partita Cutrone si è scusato personalmente con Cragno, che ha accettato le scuse del collega.
 
CUTRONE
Cragno e Cutrone, le scuse dopo il commento offensivo (...) Si è chiusa con le scuse telefoniche fatte da Patrick Cutrone ad Alessio Cragno la brutta parentesi che poco ha a che vedere con la sportività, catturata dalle telecamere di Dazn.
 
Appena uscito dal campo e sotto il furore agonistico, l’attaccante toscano si è lasciato andare a un commento offensivo - «questo balbuziente di m...», si intuisce dal labiale - riferito al portiere del Cagliari. Sdegno dalla società rossoblù, in parte attenuato dalle scuse.

cutrone cutrone

 

 

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