CUTRONE PESTA UN BEL MERDONE - L'OFFESA VERGOGNOSA DELL’ATTACCANTE DELL'EMPOLI AL PORTIERE DEL CAGLIARI, ALESSIO CRAGNO: "BALBUZIENTE DI MERDA” – IL GIOCATORE DEI SARDI E’ EFFETTIVAMENTE AFFETTO DA QUESTO DISTURBO DEL LINGUAGGIO – LO SDEGNO DEL CLUB SARDO IN PARTE ATTENUATO DALLE SCUSE DI CUTRONE – VIDEO-
"A NEW YORK IN UN CLUB SADOMASO. UN RAGAZZO MI CHIESE: POSSO LECCARLE LA SUOLA DEGLI STIVALI?" – I BOMBASTICI RICORDI DI LAURA LAURENZI, "LA PIU’ BELLA" DI "REPUBBLICA": "NON TUTTI GLI ARGENTINI AMAVANO MARADONA: AL MATRIMONIO LA SUA AUTO FU BERSAGLIATA DA CALCI E SPUTI. DIEGO DICEVA: "IO SONO SINGLE, È MIA MOGLIE CHE SI SPOSA" - ANITA EKBERG PARLAVA DI FELLINI COME DI UN PREDATORE SESSUALE. LEGGENDARIA LA SUA MASSIMA: "IO NON È INTERESSATA A POMPETTO” – LE PRESE IN GIRO DI MONTANELLI A SCALFARI, LA DOPPIA VITA DI INDRO, SULL’AUTO DI MORO, IL DIALOGO CON ALFREDINO NEL POZZO, SILVANA PAMPANINI ANCORA VERGINE, L'ATTRAZIONE FISICA TRA MEGHAN E HARRY ("MA E' LEI CHE COMANDA") E L’AMORE "TOTALIZZANTE" CON ENZO BETTIZA…
STATO E CAPITALISMO POSSONO CONVIVERE? - IL NUOVO LIBRO DELLO STORICO DONALD SASSOON ("IL TRIONFO ANSIOSO. STORIA GLOBALE DEL CAPITALISMO 1860-1914") ANALIZZA MEZZO SECOLO DI INVESTIMENTI PRIVATI E GOVERNATIVI PER SVILUPPARE L'ECONOMIA, DALL'IMPERO OTTOMANO AL CANALE DI SUEZ FINO AL TRIANGOLO INDUSTRIALE TORINO-MILANO-GENOVA - RISULTATO? I TENTATIVI DI PARTECIPAZIONE STATALE FINISCONO NEL FALLIMENTO IN ASSENZA DI ISTITUZIONI FORTI E CAPACI…
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CERCATE LA FELICITÀ? DOVETE RIDURRE LA DOPAMINA - SEMBRA UN PARADOSSO MA NON LO E': IN UNA SOCIETÀ OSSESSIONATA DAL BENESSERE, SONO AUMENTATI A DISMISURA I COMPORTAMENTI E LE ESPERIENZE CHE CREANO PICCHI POSITIVI DI DOPAMINA (DAI SOCIAL MEDIA ALL'ECCESSO DI SPORT) - MA QUESTO INDUCE ASSUEFAZIONE E DIPENDENZA, MANDANDO IN TILT IL DELICATO EQUILIBRO CEREBRALE "INVENTATO" PER NOI DALL'EVOLUZIONE - UN EFFETTO FUNESTO? LO SMARTPHONE "GRATIFICA" A OGNI NOTIFICA E ALLA FINE...