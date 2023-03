23 mar 2023 11:52

DAGONEWS! LO SCARSISSIMO INTERESSE DELLA RAI PER I DIRITTI TV DELL’UNDER 21 E DEL CALCIO FEMMINILE SI È MANIFESTATA PLASTICAMENTE NON SOLO CON L’OFFERTA AL RIBASSO DEL 50% MA CON UNA BATTUTA DAL SEN FUGGITA DI UNO DEGLI UOMINI RAI: “SE NON ACCETTATE, CI FATE PURE UN PIACERE” – IL MOTIVO - LA FIGC AVREBBE INTAVOLATO DISCORSI INFORMALI CON DAZN E SKY. MA…