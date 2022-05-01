DANDOLO FLASH! - DOPO LA SPINTARELLA DI MUGHINI A SGARBI, COSTANZO OPTA PER LA PROSSIMA PUNTATA DEL SUO SHOW SU OSPITI A BASSO POTENZIALE (IN TEORIA) DI POLEMICHE: PAOLA BARALE, MANUEL BORTUZZO, ROBY FACCHINETTI, LINO BANFI E ARISA. IL PROGRAMMA PIU' LONGEVO DI CANALE 5 CONTINUA A MACINARE ASCOLTI...

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rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 6 rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 6 maurizio costanzo maurizio costanzo

 

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media e tv

politica

PEZZO DI M-ERDOGAN – IL SULTANO DI ANKARA SFRUTTA LA CRISI PER FARE IL PUTIN IN SIRIA - QUIRICO: L'OSPITALISSIMO "SIGNORE DEGLI STRETTI" HA DATO ASILO, REMUNERATO PERALTRO DALL'EUROPA CON SEI MILIARDI DI EURO, A 3,6 MILIONI DI FUGGIASCHI DAL MACELLO INIZIATO COME RIVOLUZIONE NEL 2011 E POI DIVENTATA GUERRA CIVILE. ORA HA ANNUNCIATO CHE UN MILIONE DEI SUOI OSPITI TORNERANNO A CASA, NEL NORD OVEST NELLA SIRIA, IN ZONE DI "SICUREZZA" - IN QUESTO MODO SI DÀ VITA A UNA SIRIA TURCA. NON RICORDA QUALCOSA? LE REPUBBLICHETTE INFEUDATE ALLA RUSSIA NEL DONBASS?"

business

MONTE DELLE ASSOLUZIONI – LA CORTE D’APPELLO CANCELLA LE CONDANNE ALL’EX PRESIDENTE DEL MONTE DEI PASCHI MUSSARI E ALL’EX AD VIGNI NEL MIRINO PER AVER COPERTO LE PERDITE DI ANTONVENETA DOPO L’ACQUISIZIONE - REVOCATO LE CONFISCHE A DEUTSCHE BANK AG E DEUTSCHE BANK LONDON BRANCH (PER OLTRE 64 MILIONI DI EURO) E NOMURA (88 MILIONI) – ORA DIVENTA UN REBUS IL VERDETTO SULL'EX PRESIDENTE DELLA BANCA, ALESSANDRO PROFUMO E L'EX AD DI MPS FABRIZIO VIOLA GIÀ CONDANNATI IN PRIMO GRADO. E C’È UN TERZO TRONCONE ANCORA…

cronache

"L'IMPERATORE" VALENTINO FA 90!  "NON HO MAI VESTITO LA REGINA ELISABETTA E MI DISPIACE" - L'AUTOPSIA DEL FENICOTTERO E IL TENTATIVO DI FIDANZARSI CON MARILU' TOLO, LIZ TAYLOR “BELLA DA TOGLIERE IL FIATO” E LE LITI CON GIAMMETTI CHE CONFESSA: “ALL’INIZIO NON MI COLPÌ NULLA DI LUI” – QUELLA VOLTA CHE SI SONO MESSI A DISCUTERE SUI GUSTI DELLA PIZZA: “NELLA FOGA HO LANCIATO UN PIATTO DI SPAGHETTI CONTRO IL MURO FACENDO SCOPPIARE A PIANGERE LA MODELLA A CUI STAVO PROVANDO UN ABITO” 

sport

“HO CHIESTO A ORSATO, PERCHÉ NON ARBITRI COSÌ ANCHE IN ITALIA?”; “L’INTER HA FATTO RICORSO PERCHÉ SAPEVA CHE CON IL BOLOGNA AVREBBE PERSO” – MIHAJLOVIC IS BACK: “QUESTA VOLTA E’ STATA PIU’ DURA. HO SOFFERTO MOLTO. QUANDO SMETTERÒ DI ALLENARE FARÒ LA GUIDA TURISTICA IN OSPEDALE - REAL CITY? IN ITALIA SIAMO ANCORA MOLTO LONTANI DA QUEL TIPO DI GIOCO, CERTE SQUADRE FANNO UN ALTRO SPORT. C’È TANTA INTENSITÀ E QUALITÀ IN CAMPO, SI GIOCA PER FAR UN GOL IN PIÙ, SI RISCHIA E…" - VIDEO

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