rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 6 maurizio costanzo
DANDOLO FLASH! - DOPO LA SPINTARELLA DI MUGHINI A SGARBI, COSTANZO OPTA PER LA PROSSIMA PUNTATA DEL SUO SHOW SU OSPITI A BASSO POTENZIALE (IN TEORIA) DI POLEMICHE: PAOLA BARALE, MANUEL BORTUZZO, ROBY FACCHINETTI, LINO BANFI E ARISA. IL PROGRAMMA PIU' LONGEVO DI CANALE 5 CONTINUA A MACINARE ASCOLTI...-
ORSINI SARA’ RICORDATO COME QUELLO CHE HA FATTO CHIUDERE "CARTABIANCA" – LA RAI: "NULLA CONTRO BIANCA BERLINGUER. SONO I TALK CHE HANNO FATTO IL LORO TEMPO" - DA VIALE MAZZINI NESSUNA CONFERMA SULLE INDISCREZIONI CHE IPOTIZZANO LA CANCELLAZIONE DEL PROGRAMMA DAI PALINSESTI DELLA PROSSIMA STAGIONE. MA L’AD FUORTES HA GIÀ AVVERTITO CHE VA CAMBIATA LA FORMULA DEI PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO POLITICO...
PEZZO DI M-ERDOGAN – IL SULTANO DI ANKARA SFRUTTA LA CRISI PER FARE IL PUTIN IN SIRIA - QUIRICO: L'OSPITALISSIMO "SIGNORE DEGLI STRETTI" HA DATO ASILO, REMUNERATO PERALTRO DALL'EUROPA CON SEI MILIARDI DI EURO, A 3,6 MILIONI DI FUGGIASCHI DAL MACELLO INIZIATO COME RIVOLUZIONE NEL 2011 E POI DIVENTATA GUERRA CIVILE. ORA HA ANNUNCIATO CHE UN MILIONE DEI SUOI OSPITI TORNERANNO A CASA, NEL NORD OVEST NELLA SIRIA, IN ZONE DI "SICUREZZA" - IN QUESTO MODO SI DÀ VITA A UNA SIRIA TURCA. NON RICORDA QUALCOSA? LE REPUBBLICHETTE INFEUDATE ALLA RUSSIA NEL DONBASS?"
MONTE DELLE ASSOLUZIONI – LA CORTE D’APPELLO CANCELLA LE CONDANNE ALL’EX PRESIDENTE DEL MONTE DEI PASCHI MUSSARI E ALL’EX AD VIGNI NEL MIRINO PER AVER COPERTO LE PERDITE DI ANTONVENETA DOPO L’ACQUISIZIONE - REVOCATO LE CONFISCHE A DEUTSCHE BANK AG E DEUTSCHE BANK LONDON BRANCH (PER OLTRE 64 MILIONI DI EURO) E NOMURA (88 MILIONI) – ORA DIVENTA UN REBUS IL VERDETTO SULL'EX PRESIDENTE DELLA BANCA, ALESSANDRO PROFUMO E L'EX AD DI MPS FABRIZIO VIOLA GIÀ CONDANNATI IN PRIMO GRADO. E C’È UN TERZO TRONCONE ANCORA…
"L'IMPERATORE" VALENTINO FA 90! "NON HO MAI VESTITO LA REGINA ELISABETTA E MI DISPIACE" - L'AUTOPSIA DEL FENICOTTERO E IL TENTATIVO DI FIDANZARSI CON MARILU' TOLO, LIZ TAYLOR “BELLA DA TOGLIERE IL FIATO” E LE LITI CON GIAMMETTI CHE CONFESSA: “ALL’INIZIO NON MI COLPÌ NULLA DI LUI” – QUELLA VOLTA CHE SI SONO MESSI A DISCUTERE SUI GUSTI DELLA PIZZA: “NELLA FOGA HO LANCIATO UN PIATTO DI SPAGHETTI CONTRO IL MURO FACENDO SCOPPIARE A PIANGERE LA MODELLA A CUI STAVO PROVANDO UN ABITO”
“HO CHIESTO A ORSATO, PERCHÉ NON ARBITRI COSÌ ANCHE IN ITALIA?”; “L’INTER HA FATTO RICORSO PERCHÉ SAPEVA CHE CON IL BOLOGNA AVREBBE PERSO” – MIHAJLOVIC IS BACK: “QUESTA VOLTA E’ STATA PIU’ DURA. HO SOFFERTO MOLTO. QUANDO SMETTERÒ DI ALLENARE FARÒ LA GUIDA TURISTICA IN OSPEDALE - REAL CITY? IN ITALIA SIAMO ANCORA MOLTO LONTANI DA QUEL TIPO DI GIOCO, CERTE SQUADRE FANNO UN ALTRO SPORT. C’È TANTA INTENSITÀ E QUALITÀ IN CAMPO, SI GIOCA PER FAR UN GOL IN PIÙ, SI RISCHIA E…" - VIDEO
CAFONALINO - NELLA GALLERIA ALBERTO SORDI, A ROMA, IL GIORNALISTA DI "REPUBBLICA" FILIPPO CECCARELLI HA PRESENTATO IL SUO NUOVO LIBRO "LÌ DENTRO", DOVE PARLA DEI VIZI DELLA RETE, DA INSTAGRAM A TIKTOK, "DOVE TUTTO EVAPORA" - PRESENTI SERENA DANDINI, FRANCESCA REGGIANI, MICHELE MASNERI, GIOVANNA CASADIO, BRUNO MANFELLOTTO, FABRIZIO RONCONE, ANTONELLO CAPORALE E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
'STO VIRUS SEMBRA UNA SERIE TV: ARRIVANO LE NUOVE STAGIONI – ARRIVA UNA NUOVA MUTAZIONE DEL VIRUS: L’EMA HA LANCIATO L’ALLARME PER OMICRON 4 E 5 CHE STA PORTANDO A UN RIALZO DEI CASI IN SUDAFRICA E IN EUROPA – SI PUNTA TUTTO SUI VACCINI AGGIORNATI CHE, PROBABILMENTE, CONTERRANNO IN PARTE L'RNA DEL VIRUS DI WUHAN E IN PARTE L'RNA DI OMICRON. E PURE I BIMBI SOTTO I 5 ANNI POTREBBERO AVERE IL LORO SIERO SE…