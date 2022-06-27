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DANDOLO FLASH! LIA CAPIZZI, COME DAGO-ANTICIPATO, SARA' NELLA PROSSIMA STAGIONE ALLA "DOMENICA SPORTIVA". AFFIANCHERA' COME OPINIONISTA IL CONDUTTORE ALBERTO RIMEDIO...-
“DUDU’, NON SEI PIU’ DU’” - LA CAPRIA MEMORIES: "FLAIANO E GADDA MI TORMENTAVANO PER IL SOPRANNOME. DUDU’ OGGI È IL NOME DEL CANE DI BERLUSCONI MA HO SEMPRE SOSPETTATO CHE CON UN NOMIGNOLO DEL GENERE NON SAREI MAI STATO CONSIDERATO UN VERO SCRITTORE" - “PASOLINI? NON MI PIACEVA COME ROMANZIERE. MORAVIA “PESSIMISTA INDOMABILE”, IL FRATELLO PELOS CHE RUBAVA I DENTI D'ORO ALLA COLF, LO SCHERZO DI PARISE A GADDA CON “I FINTI FALLI DI CARTA”...
“PERDERE UN FIGLIO È UNA COSA DISUMANA, UN DOLORE FISICO CHE NON TI LASCIA MAI. MA SAI CHE NON PUOI FARCI NIENTE E ALLORA DICI: MI ALZO LO STESSO E FACCIO CIÒ CHE DEVO FARE” - KATIA TARASCONI, NEOELETTA SINDACA DI PIACENZA E L’INCIDENTE CHE GLI HA PORTATO VIA IL FIGLIO 17ENNE – “AVEVA SOFFERTO MOLTISSIMO DURANTE IL PERIODO DEL COVID IL FATTO DI DOVER STAR CHIUSO IN CASA. ERA ANDATO DA PIACENZA A ROMA PER UN WEEKEND TRA AMICI. ORA VORREI SOGNARLO, NON CI RIESCO…”
L'UNICO SCUDETTO CHE HA VINTO L'INTER È QUELLO DEI DIRITTI TV - I NERAZZURRI HANNO INTASCATO 84,2 MILIONI CONTRO I 77,9 DELLA JUVENTUS E I 77,8 DEI CAMPIONI D’ITALIA DEL MILAN - I MOTIVI? LE PRESENZE MAGGIORI A SAN SIRO E LE MIGLIORI PERFORMANCE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI - DOPO LE TRE STORICHE BIG C’È UNO STACCO DI QUASI 10 MILIONI. A QUOTA 68,5 MILIONI IL NAPOLI, SEGUITO DA ROMA (64,1) E LAZIO (58,9) - STABILE IL RAPPORTO TRA LA PRIMA E L’ULTIMA: 3,2 A 1, CON L’INTER A PERCEPIRE IL TRIPLO DEL VENEZIA. RIMANGONO LONTANI I MODELLI “DEMOCRATICI” DELLA PREMIER (1,6 A 1) E DELLA BUNDESLIGA (2,4 A 1)…
"DROGA ALLE MIE FESTE? LE RAGAZZE ERANO CONSENZIENTI" - ALBERTO GENOVESE CONTINUA A DIFENDERSI IN TRIBUNALE: SUL CASO DEL PRESUNTO STUPRO DI UNA 23ENNE A IBIZIA L'EX IMPRENDITORE SOSTIENE CHE LA RAGAZZA FOSSE D'ACCORDO NELL'ASSUMERE STUPEFACENTI - SECONDO LA DIFESA, SULLA "TERRAZZA SENTIMENTO" A MILANO TUTTI ANDAVANO BEN SAPENDO CHE IL TEMA FOSSE "COCAINA E SESSO", COMPRESE LE RAGAZZE: "SOLTANTO ORA CHE SONO IN COMUNITÀ DI RECUPERO SO QUALI POSSANO ESSERE GLI..."
C’E’ UNA QUESTIONE DI VILE MONETA DIETRO L'ADDIO TRA SHAKIRA E PIQUÉ - PARE CHE IL DIFENSORE ABBIA CHIESTO ALL'EX COMPAGNA UNA GROSSA SOMMA DI DENARO PER APRIRE ALCUNE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI ALLE BAHAMAS E IN COLOMBIA: RICHIESTA ALLA QUALE SHAKIRA, DOPO UN CONSULTO CON I SUOI GENITORI, AVREBBE REPLICATO CON UNA SONORA PERNACCHIA - LA CANTANTE NON E' MAI STATA ACCETTATA DALL’ENTOURAGE PIQUÉ CHE LA CHIAMAVA "LA PATRONA" - I PESSIMI RAPPORTI CON LA MOGLIE DI MESSI ANTONELLA ROCCUZZO...
CAFONALINO D'ARGENTO - LA LUNGA NOTTE DEI NASTRI D'ARGENTO CONSEGNATI AL MAXXI DI ROMA: GRANDE RESSA NEL GIARDINO DEL RISTORANTE MEDITERRANEO, PER INGOZZARSI CON L'APERITIVO PRIMA DEL VIA ALLA CONSEGNA DEI PREMI ASSEGNATI DAL SINDACATO NAZIONALE GIORNALISTI CINEMATOGRAFICI ITALIANI - OLTRE ALLA PADRONA DI CASA, GIOVANNA MELANDRI, HANNO SFILATO UNA DRUSILLA FOER IN GRANDE FORMA, PAOLO SORRENTINO, EDOARDO LEO, MIRIAM LEONE, TERESA SAPONANGELO, L'ASSESSORE ALLA CULTURA DI ROMA MIGUEL GOTOR E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CHI SONO I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA DELLA NUOVA ONDATA DI COVID? – HANNO IN MEDIA PIÙ DI 75 ANNI, NOVE VOLTE SU DIECI SONO VACCINATI CON ALMENO DUE DOSI E OTTO SU DIECI SONO RICOVERATI IN INTENSIVA PER “ALTRO” – I PAZIENTI CON POLMONITE SONO MOLTO RARI E LA GRANDE MAGGIORANZA ARRIVA PER ALTRE PATOLOGIE CHE COMPROMETTONO LE FUNZIONI VITALI, COME ICTUS, IPERTENSIONE POLMONARE, INSUFFICIENZA CARDIACA O TRAUMI E INTERVENTI: IN CERTI CASI IL VIRUS FAVORISCE GLI SCOMPENSI E…