20 apr 2023 15:32

DANI ALVES, MI FAI UN SAFFO! - JOANA SANZ, LA MOGLIE DEL CALCIATORE IN CARCERE DALLO SCORSO 20 GENNAIO A CAUSA DI UN PRESUNTO STUPRO COMMESSO IN UNA DISCOTECA DI BARCELLONA, "CANCELLA" IL MARITO - DOPO AVER ELIMINATO DA INSTAGRAM TUTTE LE FOTO DI LORO INSIEME, LA SANZ HA PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI BACIA LA TOP MODEL SANDRA TABARÉS, CON IL TESTO: "TI AMO. GRAZIE PER AVERMI ALZATO DA TERRA E AVERMI RIEMPITO DI NUOVO DI VITALITÀ…"