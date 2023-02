21 feb 2023 12:10

DANI ALVES RESTA IN CARCERE: “C’E’ UN ELEVATO RISCHIO DI FUGA” - IL TRIBUNALE DI BARCELLONA RESPINGE LA RICHIESTA DI LIBERTÀ PROVVISORIA PER IL 39ENNE CALCIATORE BRASIIANO ACCUSATO DI STUPRO. IL TIMORE RIGUARDO “AI SUOI MEZZI FINANZIARI "CHE POTREBBERO CONSENTIRGLI DI LASCIARE LA SPAGNA IN QUALSIASI MOMENTO" PER TORNARE IN BRASILE, DA DOVE NON POTREBBE ESSERE ESTRADATO…