23 feb 2023 17:08

DANI, CHE DANNI! - DOPO LA CONVALIDA DELLA CUSTODIA CAUTELARE PER DANI ALVES, ACCUSATO DI AVER STUPRATO UNA RAGAZZA IN UNA DISCOTECA DI BARCELLONA, LA MOGLIE DEL CALCIATORE, JOANA SANZ, HA DECISO DI ANDARE VIA DALLA SPAGNA - LA DONNA HA SPIEGATO DI AVER LASCIATO IL PAESE PER MOTIVI DI LAVORO, MA PER MOLTI SAREBBE UN MODO PER "EVADERE" DAGLI ULTIMI AVVENIMENTI CHE LE HANNO SCOSSO LA VITA…