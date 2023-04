DANIELE SCARDINA, ALIAS KING TORETTO, LASCIA L’OSPEDALE! A DUE MESI DAL GRAVE MALORE CHE AVEVA PORTATO AL RICOVERO D'URGENZA, IL FRATELLO DEL PUGILE ANNUNCIA SUI SOCIAL IL SUO RITORNO A CASA. “LA STRADA È ANCORA LUNGA, MA LUI È UN CAMPIONE E HA GIÀ VINTO LA PIÙ DURA DELLE BATTAGLIE” - E TRA LE MIGLIAIA DI 'LIKE' CE ANCHE QUELLO DELLA SUA EX DILETTA LEOTTA

Daniele Scardina torna a casa. A due mesi dall'improvviso malore che portò al suo ricovero d'urgenza datato 28 febbraio, il 31enne di Rozzano (che era finito in coma e un mese fa era stato dimesso dalla terapia intensiva) può lasciare l'ospedale. Ad annunciarlo un post pubblicato sui profili social del pugile e firmato da suo fratello Giovanni, salutato da migliaia di 'like' tra i quali c'è anche quello della sua ex fidanzata Diletta Leotta a cui è rimasto legato da un sentimento di amicizia.

La conduttrice televisiva, che ora fa coppia con il calciatore Loris Karius (portiere tedesco del Newcastle dal quale aspetta un figlio), già durante il ricovero aveva mostrato il suo affetto per 'King Toretto' dedicandogli un commovente messaggio social.

Questo invece il post apparso sui profili social di Daniele Scardina e firmato dal fratello Giovanni: "Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi (…) La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie. God is good all the time, All the time God is good!!".

