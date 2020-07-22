DATE DEL BROMURO A MARQUEZ - A SOLI TRE GIORNI DALL'OPERAZIONE ALL'OMERO DESTRO, LO SPAGNOLO VUOLE CORRERE DOMENICA IL GRAN PREMIO BIS DI JEREZ - DALLA HONDA ANCORA NESSUN OK (NEL CASO DI UN ALTRO INFORTUNIO AL BRACCIO MARQUEZ POTREBBE COMPROMETTERE LA STAGIONE) - IL VIDEO DELLA CADUTA

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Antonio Boselli per sport.sky.it

 

Marc Marquez vuole venire a Jerez per provare a scendere in pista nelle prime prove libere di venerdì a tre giorni dall’operazione all’omero destro. Lo scenario è cambiato pochi minuti fa, ancora in ospedale il pilota della Honda si è convinto di provarci, nonostante la placca all’omero destro sia stata inserita solo ieri.
 
Dalla Honda ancora nessun ok
La Honda non ha ancora autorizzato Marc perché sta ponderando i pro e i contro. Sarebbe un’impresa da leggenda, ma nel caso di un altro infortunio al braccio potrebbe compromettere la stagione. Nelle prossime ore la decisione.

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