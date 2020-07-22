Recupero pazzesco e brutto volo. Possibile frattura al polso. #Marquez pic.twitter.com/QwdqUJPK5N— Daniele Bailo (@DaniBailo) July 19, 2020
Antonio Boselli per sport.sky.it
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DATE DEL BROMURO A MARQUEZ - A SOLI TRE GIORNI DALL'OPERAZIONE ALL'OMERO DESTRO, LO SPAGNOLO VUOLE CORRERE DOMENICA IL GRAN PREMIO BIS DI JEREZ - DALLA HONDA ANCORA NESSUN OK (NEL CASO DI UN ALTRO INFORTUNIO AL BRACCIO MARQUEZ POTREBBE COMPROMETTERE LA STAGIONE) - IL VIDEO DELLA CADUTA-
Recupero pazzesco e brutto volo. Possibile frattura al polso. #Marquez pic.twitter.com/QwdqUJPK5N— Daniele Bailo (@DaniBailo) July 19, 2020
Antonio Boselli per sport.sky.it
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GUARDATE LA FINE DI QUEL NAZARENO – SU TWITTER IMPAZZA IL FOTOMONTAGGIO DI CHIARA FERRAGNI DAVANTI ALLA SEDE DEL PD. TRA IL SERIO E IL FACETO, C’È CHI FA NOTARE CHE COME PER GLI UFFIZI, L’INFLUENCER PER MANCANZA DI INFLUENZA POTREBBE RISOLLEVARE L’APPEAL DEL PARTITO DEMOCRATICO, CHE NON HA RIVALI TRA I RICCHI RESIDENTI DEI CENTRI STORICI. TANTO VALE CANDIDARE UNA MILIONARIA…
QUANDO UNO DICE AVERE IL POLSO PER IL PAESE REALE. SÌ, PER FARLO INCAZZARE! - MENTRE MIGLIAIA DI PERSONE FATICANO AD ARRIVARE A FINE MESE PER LA CRISI POST-COVID, MARIA ELENA BOSCHI SI FA FOTOGRAFARE IN BIKINI SU UN PICCOLO YACHT, A ISCHIA, INSIEME A LUCIANO NOBILI, GENNARO MIGLIORE E ALTRI AMICI – L’IMMAGINE È STATA POSTATA DAL GIORNALISTA LORENZO CREA, CHE POI L’HA RIMOSSA. TE CREDO…
FUORI I VECCHI! - I GIOVANI BENETTON, A DISPETTO DELLO STATUTO DELLA HOLDING CHE VIETAVA AI PARENTI NON IN LINEA DIRETTA DI ENTRARE IN CDA, NOMINANO IN CONSIGLIO ERMANNO BOFFA, MARITO DI SABRINA E GENERO DI GILBERTO - RIMUOVONO POI TUTTI I CONSIGLIERI CHE HANNO RUOLI IN ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO, TRA CUI IL PRESIDENTE E L'AD DI ATLANTIA - ASPETTANDO IL NUOVO AD, MION CONFERMATO SOLO PER UN ALTRO ANNO
VOLANO TANGENTI A FIUMICINO - ARRESTATO UN ALTO FUNZIONARIO ENAC E ALTRE 4 PERSONE: IN CAMBIO DI AUTO, DENARO, BIGLIETTI PER LE PARTITE, ALCUNI IMPRENDITORI OTTENEVANO FAVORI IN AEROPORTO, TRA CUI LA POSSIBILITÀ DI PORTARE ALL'ESTERO VALIGIE PIENE DI SOLDI SFUGGENDO AI CONTROLLI, O IL CONTINUARE A GODERE DELLE CERTIFICAZIONI PER LAVORARE A FIUMICINO NONOSTANTE LE IRREGOLARITÀ COMMESSE
CLERICI VAGANTES SU UN CAMPO DA TENNIS - LA PIÙ ELEVATA LETTERATURA DELLO SPORT SI È CONDENSATA TRA LE RIGHE DEI "TRE GIANNI": BRERA, MURA E CLERICI CHE VENERDÌ SCHIACCIA SOTTO LA RETE DEI 90 ANNI - LAUREATO IN STORIA DELLE RELIGIONI, CAMPIONE ITALIANO DI DOPPIO, IN COPPIA CON FAUSTO GARDINI NEL 1947 E NEL '48', ITALO CALVINO LO DEFINI' “UNO SCRITTORE PRESTATO AL TENNIS” - LE BORDATE DELLO "SCRIBA" A DAVID FOSTER WALLACE PER IL SUO ''ASSURDO'' 'FEDERER COME ESPERIENZA RELIGIOSA - VIDEO
CAFONALINO - “AHÒ SE MAGNA FINALMENTE! AGGRATISE!”. DOPO DUE MESI DI LOCKDOWN, COSTRETTI PERSINO A FARE LA SPESA AL SUPERMERCATO, GIORNALISTI, IMBUCATI DELLA ROMA GIRANDOLONA E BELLE GNOCCHE SVIPPATE FANNO LA FILA AL PORTO FLUVIALE PER I PANINI DI PESCE DELLA CUOCA SALENTINA ALESSANDRA FERRAMOSCA - LA BOMBASTICA SARA VARONE, MIRIANA TREVISAN E IL VALLETTO DI DIACO, SANTINO FIORILLO...
DA MILANO A GENOVA IN 4 ORE E MEZZA: IL VIAGGIO DA INCUBO DI CHI PROVA AD ARRIVARE NELLA LIGURIA PARALIZZATA DAI CANTIERI AUTOSTRADALI. IL VIDEO DEL ''CORRIERE'' E I RACCONTI DI TURISTI E AUTOTRASPORTATORI: ''DEVO ARRIVARE AL PORTO ENTRO LE 4. È LA TERZA VOLTA CHE RITARDO. SE NON CE LA FACCIO, GENOVA MALEDETTA, STAVOLTA MI METTONO IN DISOCCUPAZIONE'' - TRAGHETTI MEZZI VUOTI: PUR DI NON PASSARE PER GENOVA, LA GENTE NON PARTE PER CORSICA E SARDEGNA
VIENI AVANTI, VACCINO! – LA RICERCA DI OXFORD VA A GONFIE VELE GRAZIE AL CONTRIBUTO SCIENTIFICO DELLA IRBM DI POMEZIA, NEL QUASI TOTALE DISINTERESSAMENTO DEL GOVERNO ITALIANO (AVEVA CHIESTO INUTILMENTE A CONTE DI ENTRARE TRA I FINANZIATORI DEL PROGETTO) - ENTRO LA FINE DELL’ANNO LE PRIME DOSI E L’AD PIERO DI LORENZO SPIEGA COM'È STATO POSSIBILE: “AVEVAMO L’ADENOVIRUS GIÀ SPERIMENTATO SUL VACCINO ANTI-EBOLA. ABBIAMO POTUTO SALTARE ALCUNI PASSAGGI E VELOCIZZARE I TEMPI”