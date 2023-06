23 giu 2023 13:13

DAVANTI ALLE PORCATE DI UN ARBITRO CHE AGLI EUROPEI UNDER 21 NON VEDE UN RIGORE PER L’ITALIA, UN FALLO SUL GOL DELLA FRANCIA E NEL FINALE LA PALLA DEL PAREGGIO AZZURRO OLTRE LA LINEA, GRAVINA PENSA SEMPRE CHE PARLARE DEI DIRETTORI DI GARA SIA UN ALIBI? IL PRESIDENTE DELLA FIGC NON RITIENE IL CALCIO ITALIANO "TROPPO DEBOLE" E POCO RISPETTATO DALL’UEFA? CEFERIN ERA FINITO NEL MIRINO DI DE LAURENTIIS E MOURINHO, CHE SI E’ DIMESSO DAL FOOTBALL BOARD IN POLEMICA CON L’UEFA DOPO LE 4 GIORNATE DI SQUALIFICA - DOPO LE POLEMICHE, L'UEFA INTRODURRA' IL VAR DAI QUARTI DI FINALE