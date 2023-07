13 lug 2023 19:29

DAVIDE BOMBARDINI E UN CAPO ULTRÀ INTERISTA CONDANNATI A 6 MESI PER "ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI" (CADE L’ACCUSA DI TENTATA ESTORSIONE) – L’EX CALCIATORE DI PALERMO, ROMA E BOLOGNA AVREBBE PROVATO AD OTTENERE 100MILA EURO DA UNA PERSONA, IN MODO ILLECITO E CON MINACCE - PER LUI E L’ULTRA’ PENA SOSPESA E NON MENZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE...