DE BRUYNE AVRÀ GODUTO DUE VOLTE DOPO QUEL GOL - IL BELGA HA SEGNATO CONTRO IL REAL AL PORTIERE ED EX AMICO COURTOIS: I DUE SONO ENTRAMBI BELGI, QUASI COETANEI, CRESCIUTI INSIEME NELLE GIOVANILI FINO A QUANDO LA EX DEL BIONDINO L'HA TRADITO COL PORTIERONE NASONE - LA DONNA, CAROLINE LIJNEN, UNA COZZETTA ANZICHENO', PER GETTARE BENZINA SUL FUOCO DISSE: "THIBAUT MI HA FATTO SENTIRE COME KEVIN NON AVEVA FATTO NEI TRE ANNI DELLA NOSTRA RELAZIONE"

Andrea Sereni per www.corriere.it

de bruyne e courtois e la ragazza contesa 9

Ha segnato di testa, guardando con gli occhi fissi sulla porta il pallone che superava quello che un tempo era suo amico. Ma Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois non sono più amici. Tra di loro c’è un freddo distacco, che copre un fastidio reciproco. Il motivo? Un triangolo, una notte d’amore tra l’ex fidanzata del centrocampista del Manchester City e il portiere del Real Madrid.

de bruyne e courtois e la ragazza contesa 8

Connazionali, praticamente coetanei (De Bruyne ha 30 anni, Courtois 29), Kevin e Thibaut sono cresciuti insieme. Prima al Genk, dal 2009 al 2011, poi con le Nazionali giovanili. Erano inseparabili, ma qualcosa si è rotto.

de bruyne e courtois e la ragazza contesa 7

A vuotare il sacco per primo è stato proprio De Bruyne, che nella sua autobiografia rivela di essere stato tradito dall’allora compagna Caroline Lijnen. Con chi? Proprio con Courtois. «Thibaut mi ha fatto sentire come Kevin non aveva fatto nei tre anni della nostra relazione», dice poi lei, a mettere ulteriore pepe sulla vicenda.

de bruyne e courtois e la ragazza contesa 6

Sì perché Caroline legge il racconto di De Bruyne e si arrabbia. Così risponde: «Kevin mi ha tradito e lo ha fatto con la mia ex migliore amica — le sue parole in un’intervista a Story Magazine —. Per mesi non ho detto nulla, per evitare scandali e possibili azioni legali come minacciato dai suoi genitori. Poi Kevin ha scritto della mia relazione con Courtois e ho deciso di parlare».

de bruyne e courtois e la ragazza contesa 5

Ci sono anche i dettagli del tradimento. Caroline va a Madrid, dove all’epoca giocava Courtois (con l’Atletico): i due si incontra e lei racconta che Thibaut «mi ha fatto sentire come Kevin non aveva fatto nei tre anni della nostra relazione, così ho pensato “Perché non dovrei fargli quello che lui ha fatto a me?”».

de bruyne e courtois e la ragazza contesa 4

Sono passati molti anni, De Bruyne intanto si è sposato con Michèle Lacroix, con cui ha avuto tre figli (Mason Milian, Rome e Suri), Courtois è stato sposato (con Marta Dominguez, con cui ha avuto due figli), si è separato e ora ha una storia con la modella israeliana Mishel Gerzig.

de bruyne e courtois e la ragazza contesa 3

Insomma, per entrambi la vita è andata avanti. Il capitolo tradimento è chiuso, ma quando si sfidano in campo, come in Manchester City-Real Madrid, riaffiora quella rivalità. Ogni gol, per De Bruyne, come una piccola vendetta.

de bruyne e courtois e la ragazza contesa 2 de bruyne e courtois e la ragazza contesa 1