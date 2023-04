25 apr 2023 14:36

DE LAURENTIIS IN FORCING PER SPOSTARE NAPOLI-SALERNITANA A DOMENICA ALL’ORA DI PRANZO IN CONTEMPORANEA CON INTER-LAZIO - DOMANI IN PREFETTURA CI SARÀ UNA RIUNIONE SULL’ORDINE PUBBLICO E POTREBBE ESSERE VALUTATA LA RICHIESTA DI RINVIO FORMALE ALLA LEGA SERIE A - SE LA SQUADRA DI SPALLETTI RIUSCIRÀ A VINCERE CONTRO LA SALERNITANA, LE BASTERÀ UNO STOP DEGLI UOMINI DI SARRI PER…