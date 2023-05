DE LAURENTIIS PUNTA SU LUIS ENRIQUE COME SUCCESSORE DI SPALLETTI, MA C’E’ IL NODO INGAGGIO - L’AGENTE DELL’EX CT DELLA SPAGNA CHIEDE OLTRE 10 MILIONI NETTI, IL NAPOLI PUÒ ARRIVARE POCO OLTRE I CINQUE (SFRUTTANDO ANCHE LE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL DECRETO CRESCITA) - LA FORBICE RIMANE LARGA, MA SE IL TECNICO SARÀ CONVINTO DEL "PROYECTO" DEL NAPOLI...

Con la telefonata di De Laurentiis a Luis Enrique, la trattativa per portare l’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola sulla panchina del Napoli è entrata più nel vivo. Luis Enrique riflette più seriamente sul progetto Napoli.

L’aspetto legato alla parte economica del contratto non è semplice, scrive la Gazzetta dello Sport. L’agente di Luis Enrique chiede dieci milioni di euro netti, ma lo spagnolo non si impunterà sull’aspetto economico. Conterà molto il progetto. Se il presidente riuscirà a convincere l’ex commissario tecnico della Spagna, sarà possibile trovare un punto di incontro tra le parti anche sul piano economico. Non sarà più quello a fare la differenza, nella risposta.

“Poi c’è un aspetto economico non semplice. De La Peña parte da richieste superiori ai dieci milioni di euro netti. Cifre fuori portata, per scelta di sostenibilità economica, del Napoli. Ma anche in questo De Laurentiis, sfruttando le agevolazioni fiscali del decreto crescita, si può spingere oltre i cinque milioni di ingaggio netto. Certo la forbice rimane larga, ma il tecnico è uomo di principi e dunque se sarà convinto del progetto del club azzurro, allora sarà disposto a sposarlo senza impuntarsi sull’aspetto economico”.

