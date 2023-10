9 ott 2023 17:07

DE LAURENTIIS E’ OSTAGGIO DI SE STESSO: PER NON AMMETTERE DI AVER FATTO UNA CAZZATA CON GARCIA, ORA AURELIONE E’ COSTRETTO A DIFENDERE A OLTRANZA LA SCELTA – PER QUESTO IL TECNICO FRANCESE RESTA (PER ORA) AL SUO POSTO - OGNI DECISIONE SUL FUTURO DELL’ALLENATORE ALLA PROSSIMA SOSTA DEL CAMPIONATO, NEL MESE DI NOVEMBRE DOPO IL CICLO DI PARTITE CON VERONA, MILAN, SALERNITANA, EMPOLI, MENTRE IN CHAMPIONS IL NAPOLI DOVRÀ AFFRONTARE L’UNION BERLINO...