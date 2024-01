DE ROSSI DEVE RINGRAZIARE DJURIC CHE HA SPARATO UN RIGORE ALLE STELLE – LA ROMA, ALLA PRIMA SENZA MOURINHO, SOFFRE E VINCE 2-1 COL VERONA – SECONDO TEMPO DA INCUBO CON UNA CLAMOROSA PAPERA DI RUI PATRICIO – SPINAZZOLA, TANTO PER CAMBIARE, FINISCE KO: “L’ESONERO DI MOURINHO? NOI CE L'ABBIAMO MESSA SEMPRE TUTTA MA I RISULTATI CONTANO” – ANSIA PER DYBALA CHE DOPO IL CAMBIO SI MASSAGGIA RIPETUTAMENTE LA GAMBA - STRISCIONI E CORI PER MOURINHO

Spinazzola su Mourinho

Spinazzola su Mourinho invece ha aggiunto: "Cambio tecnico? È la società che ha deciso, noi ce l'abbiamo messa sempre tutta con Mourinho ma i risultati contano, ripartiamo da oggi".

striscioni per mourinho roma verona

ROMA-VERONA 2-1

Da gazzetta.it

Vince la Roma, vince Daniele De Rossi alla prima sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Mourinho: 2-1 al Verona. Applausi per il neo tecnico e fischi per la squadra, a cominciare dal capitano Pellegrini, nel prepartita. E, ovviamente, tanti striscioni di sostegno per il tecnico portoghese.

La gara vede subito la Roma mettere la serata in chiaro nel primo tempo: prima il gol di Lukaku, poi di Pellegrini. Nella ripresa, gli ospiti osano. Trovano un rigore concesso per fallo di mani di Llorente che però Djuric calcia malamente in curva, e il 2-1 con una gran botta di Folorunsho da 25 metri, su cui però Rui Patricio interviene malissimo. La squadra di Baroni ci crede, continua ad attaccare ma il pareggio non arriva. E De Rossi può festeggiare.

romelu lukaku roma verona

striscioni per mourinho roma verona 2 striscioni per daniele de rossi roma verona 1 striscioni per daniele de rossi roma verona daniele de rossi roma verona 1 striscioni per mourinho roma verona 1 daniele de rossi roma verona 1 daniele de rossi roma verona