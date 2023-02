14 feb 2023 14:01

DE ROSSI: OGGI SI CHIUDE UNA PORTA. A GIUGNO SI APRE UN PORTONE? – LA SPAL ESONERA IL TECNICO EX ROMA (AL SUO POSTO MASSIMO ODDO) - FATALI ALL'EX CAMPIONE DEL MONDO LE ULTIME TRE SCONFITTE CONSECUTIVE E IL TERZ'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA. ANCHE NAINGGOLAN, CHE HA ACCETTATO IL CLUB FERRARESE PER DDR, SE NE ANDRA’? A GIUGNO DE ROSSI POTREBBE TORNARE IN BALLO PER LA PANCHINA GIALLOROSSA IN CASO DI ADDIO DI MOURINHO…