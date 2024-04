20 apr 2024 15:24

DE ROSSI, PROFETA IN PATRIA – GRAMELLINI IN BRODO DI GIUGGIOLE PER L’ALLENATORE CHE HA RIVITALIZZATO LA ROMA: “LA LETTERATURA È PIENA DI EROI CHE, TORNATI IN PATRIA CARICHI DI ASPETTATIVE, FALLISCONO. DE ROSSI INCARNA IL RARISSIMO FENOMENO CONTRARIO. SOLO CHI AMA LO SPORT PUÒ INTUIRE CHE COSA STANNO PROVANDO I TIFOSI NEL VEDERE UN LORO COLLEGA FAR BENE IN PANCHINA. ‘UNO DI NOI’, MENTRE MOURINHO ERA PUR SEMPRE ‘UNO DI LUI’” – VIDEO: LA SFURIATA DI DE ROSSI A LLORENTE