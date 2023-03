30 mar 2023 14:51

IL DECLINO DI FABIO PARATICI - IL PRONUNCIAMENTO DELLA FIFA SULL'INIBIZIONE DI 30 MESI (SARÀ VALIDA ANCHE IN INGHILTERRA) È SOLO L'ULTIMO GUAIO DEL DIRIGENTE DEL TOTTENHAM ED EX JUVE - QUANDO HA PRESO LA DIREZIONE SPORTIVA DEI BIANCONERI, PARATICI HA CONCLUSO L'OPERAZIONE CR7, CHE HA SFASCIATO I CONTI DEL CLUB, S'E' IMPELAGATO NEL CASO SUAREZ ED E' FINITO NELL'INCHIESTA SULLE PLUSVALENZE - A LONDRA, IN DUE ANNI, HA SPESO OLTRE 300 MILIONI E L'INGAGGIO DI ANTONIO CONTE SI È RIVELATO UN DISASTRO…