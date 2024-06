19 giu 2024 10:11

DELUSIONE LEAO, DELIRIO CONCEICAO – IL PORTOGALLO SUPERA LA REPUBBLICA CECA ALL’ULTIMO RESPIRO CON UNA RETE DI FRANCISCO CONCEIÇAO, 21 ANNI, FIGLIO DI SERGIO, EX DI LAZIO E INTER - A FINE PARTITA L'ABBRACCIO CON CRISTIANO RONALDO E LA DEDICA AI GENITORI – ADANI IN DIRETTA RAI RICORDA IL DISPIACERE QUANDO DOVEVA ENTRARE AL POSTO DI SERGIO CONCEICAO AI TEMPI DELL'INTER DI CUPER – MALE LEAO, AMMONITO PER SIMULAZIONE E SOSTITUITO… - VIDEO