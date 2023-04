17 apr 2023 14:36

I DESTINI INCROCIATI DI OSIMHEN E LEAO - I DUE ATTACCANTI SONO TRA I PIÙ RICHIESTI DELLA SERIE A E DOMANI SI INCONTRANO NEL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS - OSIMHEN, CHE PRIMA DI ARRIVARE A NAPOLI ERA STATO PRESO DAL LILLE PROPRIO PER SOSTITUIRE LEAO (ANDATO AL MILAN) È RICHIESTISSIMO DALLE BIG INGLESI E DAL BAYERN MA PER VENDERLO DE LAURENTIIS CHIEDE OLTRE 100 MILIONI DI EURO - ANCHE LA PERMANENZA DI LEAO IN ROSSONERO È IN DUBBIO...