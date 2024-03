UN DIAVOLO PER CAPELLO! - LA SFURIATA DI "DON FABIO" CONTRO I GIOCATORI DEL NAPOLI DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL BARCELLONA: "DIFESA TROPPO REMISSIVA E OSIMHEN SI E' VISTO POCO. I GIOCATORI QUEST'ANNO SONO STATI TROPPO CAPRICCIOSI, PENSAVANO DI ESSERE LORO A DECIDERE LO STILE DI GIOCO. NON ACCETTO QUESTA COSA QUA!" - GLI STRALI CONTRO L'ARBITRO "DI PARTE": "IL FALLO SU OSIMHEN ERA DA SANZIONARE COL RIGORE"

FABIO CAPELLO

Estratto da www.corrieredellosport.it

Dura polemica nei confronti del Napoli da parte di Fabio Capello[…] "Non avrei mai creduto un campionato del genere da parte del Napoli. I giocatori c'erano, c'era un modo di giocare, così come la mentalità e la voglia, per cui non ho capito questo andamento e non so se dare una colpa agli allenatori o ai giocatori".

Capello e la critica ai calciatori del Napoli

barcellona napoli

Capello ha proseguito: "I giocatori pensavano di essere loro coloro che dovevano decidere lo stile di gioco, senza accettare ciò che voleva l'allenatore. Ultimamente si è visto chiaramente qualcosa di meglio e quindi i due tecnici che hanno preceduto Calzona non sono riusciti a dare alla squadra quello che loro volevano. Questo non mi piace perché vuol dire che i giocatori sono capricciosi e avevano solo un'idea di gioco in testa. Io non accetto questa cosa qua! Poi mancano due personaggi chiave: Spalletti - che ha fatto un lavoro unico, straordinario, ma che poi ha capito che qualcosa non funzionava più - e Giuntoli che decideva e sceglieva i giocatori con l'allenatore. Purtroppo mancano coloro che guidavano e proteggevano i giocatori e le loro idee di gioco".

FABIO CAPELLO FABIO CAPELLO FABIO CAPELLO