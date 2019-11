21 nov 2019 08:36

DIAVOLO DI UN IBRA! BOBAN TELEFONA A ZLATAN PER RIPORTARLO AL MILAN: CONTRATTO DI 6 MESI ALLUNGABILI A 18 PER 6 MILIONI COMPLESSIVI – L’OPERAZIONE, ALLA QUALE STA LAVORANDO L’AGENTE DI ZLATAN RAIOLA, PREVEDE ANCHE IL RINNOVO CON SUCCESSIVA CESSIONE A GIUGNO DI DONNARUMMA PER DARE OSSIGENO ALLE CASSE ROSSONERE (IN LINEA CON L'ACCORDO DI BILANCIO STIPULATO CON LA UEFA) – INTANTO IBRACADABRA SI DA’ AL TAEKWONDO: IL VIDEO CON LA GIOVANISSIMA CAMPIONESSA