6 mar 2024 16:42

IL DIAVOLO METTE IL TURBANTE! COME DAGO DIXIT, IL FONDO SOVRANO SAUDITA “PIF” E’ PRONTO A ENTRARE NEL MILAN COME SECONDO AZIONISTA – SECONDO “IL SOLE 24 ORE”, LE TRATTATIVE SONO IN CORSO ED E’ STATA FISSATA ANCHE LA DEADLINE: LA FINE DI MARZO PER IL DENTRO O FUORI. IL PATRON ROSSONERO GERRY CARDINALE HA PIÙ VOLTE RIBADITO L'INTENZIONE DI NON VOLER CEDERE LA MAGGIORANZA DEL CLUB - SUL TAVOLO L'IPOTESI DI "PIF" DI INVESTIRE IN REDBIRD OPPURE...