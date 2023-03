IL DIAVOLO A UN PASSO DAL CIELO - STASERA IL MILAN INCONTRA IL TOTTENHAM NEL RITORNO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE, PARTENDO DALL'1-0 DI SAN SIRO - ANTONIO CONTE TORNA SULLA PANCHINA DEGLI SPURS DOPO LO STOP PER RIPRENDERSI DALL'INTERVENTO ALLA CISTIFELLEA: "HO SOVRASTIMATO IL MIO CORPO" - "LA GAZZETTA" LA SPARA GROSSA: IN CASO DI ADDIO DI PIOLI, IL MILAN POTREBBE PUNTARE LUIS ENRIQUE (CIAO CORE!)

1. MILAN, PIOLI: "NON POSSIAMO GESTIRE IL VANTAGGIO, MA ABBIAMO L'OCCASIONE DI PASSARE"

Il Milan di Pioli è atteso, in casa del Tottenham, dalla partita più importante della stagione. Dopo l'1-0 di San Siro, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League i rossoneri si giocano l'accesso tra le migliori otto sfidando la squadra di Conte a Londra, con qualche grattacapo di formazione: "Queste partite si preparano da sole - ha commentato alla vigilia il tecnico rossonero -. Non ci sarà bisogno di motivare i giocatori perché sappiamo l'importanza dell'impegno che ci permetterebbe di crescere molto in Europa rispetto alla passata stagione".

[…] Il Tottenham è chiamato alla rimonta in casa: "Gli Spurs sono diversi dalle classiche squadre inglesi. Ha atteggiamenti e numeri diversi tra rendimento in casa e in trasferta, sicuramente me li aspetto più aggressivi e più intensi. Lo sappiamo e li conosciamo, saranno aiutati dal loro pubblico. […]".

La possibilità di tornare tra le migliori otto in Europa è ghiotta: "Stiamo parlando del Milan - ha commentato Pioli -, una squadra abituata a certi palcoscenici e a certi traguardi importanti. Ovviamente l'obiettivo nel tempo è tornare a essere protagonisti in Europa e l'opportunità, difficile, ce l'abbiamo contro il Tottenham. Sarà la partita della personalità, dovremo cercare di controllare la partita anche contro un avversario davvero molto forte". […] Per quanto riguarda il Tottenham, tornerà in panchina Conte dopo un periodo di assenza: "Antonio è un valore aggiunto, ma sarà tutto l'avversario a essere più motivato". […]

2. CONTE SCALDA TOTTENHAM-MILAN: "SONO TORNATO E VOGLIO I QUARTI. SERVIRÀ UNA GRANDE ATMOSFERA"

Antonio Conte si è ripreso il Tottenham. Più pallido, ancora giù di peso ma completamente ripreso dopo l’operazione alla cistifellea che ammette di nuovo di aver sottovalutato ("E ho sovrastimato il mio corpo" dice con un sorriso) […] In tempo per la sfida di ritorno col Milan, una partita che può fare la differenza nella stagione. "Ieri in allenamento mi sono reso conto di avere tanta energia e di doverla trasferire ai giocatori per questa partita" […]

AVVERSARIO

Il Milan, che ha vinto 1-0 a San Siro l’ultima partita che Conte ha seguito dalla panchina, è "la squadra campione d’Italia e molto forte" […] "Quando la pressione sale, come in partite così importanti, significa che stai salendo di livello - spiega -. Non dimentichiamoci che lo scorso anno giocavamo in Conference League. Stavolta siamo in Champions, abbiamo vinto il nostro girone e perso 1-0 all’andata, ma possiamo battere il Milan e andare avanti.

Ci servirà anche l’aiuto dei tifosi: molto spesso ci hanno dato la spinta necessaria per superare momenti di difficoltà ed è importante che ci aiutino a creare l’atmosfera giusta. Ovviamente a me piacerebbe vincere la Champions, ma dobbiamo pensare una partita alla volta. E la prossima è col Milan, che dobbiamo battere con due gol di scarto. Normale ci sia pressione, normale ci sia stress, ma dobbiamo imparare a conviverci".

3. MILAN, STEFANO PIOLI A RISCHIO? LA VOCE-BOMBA: "ARRIVA LUIS ENRIQUE"

Il Milan è a un bivio. Dopo la sconfitta di Firenze, Stefano Pioli è tornato nel mirino. […] Il passaggio del turno col Tottenham diventa di fatto una condizione imprescindibile per assicurarsi un periodo di tranquillità e provare la scalata al quarto posto che potrebbe salvare una stagione.

[…]. Ma adesso è la Gazzetta dello Sport a sussurrare un nome che potrebbe accomodarsi nella prossima stagione sulla panchina dei rossoneri. Si tratta di Luis Enrique, l'ex allenatore del Barcellona ed ex ct della nazionale spagnola. […] Un'ipotesi suggestiva che però, ribadiamo, al momento resta solo una voce. […]