30 mar 2023 17:16

AL DIAVOLO LA SCARAMANZIA: NAPOLI SI PREPARA PER I FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO. ED È GIÀ ALLERTA SICUREZZA: IL PREFETTO DELLA CITTA', AURELIO DE LAURENTIIS E IL SINDACO MANFREDI STANNO CERCANDO DI TROVARE LA SOLUZIONE IDEALE PER RIDURRE AL MINIMO IL CAOS - L'IDEA SAREBBE QUELLA DI "SPALMARE" IL PUBBLICO IN DIVERSE AREE CITTADINE, CON PIAZZE A NUMERO CHIUSO E PALCHI IN GIRO PER LA CITTÀ - RESTA SOLO DA CAPIRE LA DATA ESATTA…