IL DIAVOLO VESTE BLUES – INCASSATI I 70 MILIONI DALLA CESSIONE DI TONALI, IL MILAN PRENDE DAL CHELSEA IL MEDIANO LOFTUS-CHEEK (16 MILIONI E 4 DI BONUS). E PRESTO POTREBBE SEGUIRLO L'ATTACCANTE AMERICANO PULISIC, FUORI DAI PIANI DI POCHETTINO - I ROSSONERI PRENOTANO LUKA ROMERO, IL BABY ESTERNO IN SCADENZA DI CONTRATTO CON LA LAZIO. E PER L'ATTACCO SEGUONO SCAMACCA E MORATA – VIDEO

Estratto dell'articolo di Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

Ruben Loftus-Cheek 3

Basta con la negatività, please. Il Milan, dopo la settimana in cui l’ambiente è sprofondato in una cappa di depressione causata dalla cessione di Tonali al Newcastle, si rilancia con una serie di colpi. Arrivano dalla Premier League i primi due innesti per il Milan di Pioli, vale a dire un centrocampista e un esterno destro d’attacco.

I rossoneri hanno trovato l’accordo con il Chelsea per il passaggio di Ruben Loftus-Cheek, il mediano 27enne che era già stato sondato dal duo Maldini-Massara. Il giocatore inglese, ideale in un centrocampo a due accanto a un compagno con compiti di regia, sbarca a titolo definitivo e costerà 16 milioni di base fissa e 4 di bonus legati agli obiettivi di squadra. […]

Ruben Loftus-Cheek

Non finisce qui però lo shopping a Stamford Bridge. Grazie alle buone relazioni fra le due proprietà, è in via di definizione anche l’affare riguardante Christian Pulisic, l’attaccante americano di troppo nella rosa di Pochettino. In possesso di passaporto croato, arriverebbe da comunitario. Resta da definire la cifra per il trasferimento del giocatore che quattro anni fa dagli inglesi era stato pagato 64 milioni.

Christian Pulisic

Il Milan mette il turbo e nell’operazione di restyling della squadra si accaparra Sportiello come secondo portiere al posto di Tatarusanu (oggi le visite mediche) e prenota Luka Romero, il baby esterno destro in scadenza di contratto con la Lazio.

[…] I piani per il centrocampo del Milan non finiscono qui: occhio a Musah del Valencia e a Reijnders dell’Az Alkmaar. Per l’attacco oltre a Scamacca fari puntati su Morata, che ha una clausola da 10 milioni.

