5 mag 2023 12:34

DIEGO C'E' - IL MESSAGGIO "DALL'ALDILÀ" DI DIEGO ARMANDO MARADONA PER LO SCUDETTO DEL NAPOLI - SUL PROFILO INSTAGRAM DEL "PIBE", GESTITO DAI SUOI FIGLI, È COMPARSO UN MESSAGGIO DI CONGRATULAZIONI PER GLI AZZURRI: "UNA NUOVA DATA DA RICORDARE, UNA NUOVA GIOIA PER LA CITTÀ, PER LA GENTE, PER LA STORIA. GRAZIE A TUTTI VOI RAGAZZI! FORZA NAPOLI"