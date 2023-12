DIETRO L’INCONTRO SALTATO AL QUIRINALE PER LA COPPA DAVIS C’E’ LA GUERRA TRA BINAGHI E MALAGO’ SUL PICKLEBALL – SULLA NUOVA DISCIPLINA, UNA VIA DI MEZZO TRA VOLANO E PING-PONG, HA MESSO GLI OCCHI LA FEDERTENNIS. MA “MEGALO’ , CHE CON BINAGHI SI DETESTA, PREFERIREBBE DARLO ALLA FEDERAZIONE BADMINTON. E COSÌ IL CONI HA RECAPITATO ALLA FIT NEL BEL MEZZO DELLE ATP FINALS UNA DIFFIDA UFFICIALE PER LO SFRUTTAMENTO ABUSIVO DELLA DISCIPLINA. LA PARTITA AVRÀ UN GIUDICE DI ECCEZIONE: IL CONTENZIOSO FINIRÀ, INFATTI, SUL TAVOLO DI GIULIANO AMATO CHE...

Lorenzo Vendemiale per il Fatto Quotidiano - Estratti

pickleball

Che cos’è il pickleball? Per alcuni una specie di mini tennis, per altri una via di mezzo tra volano e ping-pong. Per chi se ne intende, la disciplina del futuro.

Come già successo per il padel, sul pickleball ha messo gli occhi la FederTennis di Angelo Binaghi, che ha un fiuto per gli affari come pochi. Il movimento oggi non conta nulla ma domani potrebbe valere migliaia di tesserati, e quindi milioni. La FederTennis ha già una pagina dedicata, iniziative nelle scuole, tornei. Alle ultime Atp Finals di Torino, insieme alle vittorie di Jannik Sinner, si sono celebrati anche i primi campionati italiani di pickleball: lo stesso Binaghi si è esibito in coppia con la vicepresidente Chiara Appendino, tanto per marcare il territorio.

BINAGHI MALAGO

Peccato che il Coni non sia d’accordo: Malagò, che con Binaghi si detesta, preferirebbe darlo al Badminton. E così il Coni gli ha recapitato nel bel mezzo delle Atp Finals una diffida ufficiale per lo sfruttamento abusivo della disciplina. Un affronto che è la vera ragione dietro lo sgarbo dell’incontro saltato al Quirinale per la nazionale di Coppa Davis.

La partita è politica. Infatti avrà un giudice di eccezione: il contenzioso finirà sul tavolo di Giuliano Amato, che fra le sue innumerevoli cariche vanta pure quella di Garante del codice di comportamento sportivo. Del resto, chi meglio di lui per appianare la questione: noto appassionato di tennis, col suo circolo ad Orbetello, già finito al centro delle cronache per le sponsorizzazioni illustri del Monte dei Paschi di Siena. Chissà che alla fine non si converta anche lui al pickleball.

