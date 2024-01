UN DIFENSORE TRANSGENDER, UN PORTIERE OBESO E 31 GOL INCASSATI IN UNA SOLA PARTITA: L'INCREDIBILE STORIA DELLA NAZIONALE PIU' SCARSA DEL MONDO - ARRIVA IL FILM "CHI SEGNA VINCE", SULLE IMPRESE DELLA NAZIONALE DELLA SAMOA AMERICANA E DEL SUO C.T., L'OLANDESE THOMAS RONGEN - L'ALLENATORE ACCETTÒ L'INCARICO SENZA SAPERE NULLA DELLA SUA SQUADRA E SI È RITROVO' CON UN'"ARMATA BRANCALEONE", CHE TRA I SUOI GIOCATORI AVEVA JAIYAH SAELUA, IL PRIMO CALCIATORE PROFESSIONISTA TRANS - L'OBIETTIVO ERA QUELLO DI RIUSCIRE A SEGNARE ALMENO UN GOL, MA ALLA FINE… - VIDEO

Trentuno a zero. […] la peggiore sconfitta nella storia dei campionati del mondo, durante le qualificazioni nel 2001 contro l’Australia, la nazionale delle Samoa Americane, stato del Pacifico meridionale, è entrata nella storia del calcio dalla parte sbagliata. Da quell’umiliazione senza precedenti parte la storia di Chi segna vince[…] da oggi nelle sale.

Racconta la storia divertente e commovente di una squadra sgangherata, lenta e distratta, tecnicamente impresentabile, eppure capace della più improbabile delle imprese: battere per 2-1 Tonga, nazione vicina e rivale[…]

La svolta della storia, verissima e raccontata in un omonimo documentario del 2014, avviene quando le Samoa Americane, all’ultimo posto nel ranking Fifa, decidono di ingaggiare l’allenatore Thomas Rongen, olandese di Amsterdam, cresciuto sui campi e sulle panchine degli Stati Uniti, ma ostinato a chiamare il calcio football, all’europea, non soccer. «Quando mi hanno proposto la panchina ho solo chiesto a un amico dove fossero le Samoa Americane, mi ha detto che erano isole vicino alle Fiji e ho accettato. Solo dopo ho visto che erano all’ultimo posto del ranking», […]

La missione dichiarata del burbero ex centrocampista, interpretato da Michael Fassbender, è fare segnare almeno un gol alla peggiore nazionale di ogni tempo. La sua motivazione intima è invece lenire, per quanto possibile, il dolore per la perdita della figlia. Un rapporto affettuoso e strettissimo, nel finzione e nella realtà, lega Rongen a Jaiyah Saelua, giocatrice della squadra e prima transessuale a essere ammessa a un torneo Fifa.

Nella lingua ancestrale delle Samoa Americane esiste la parola Fa’afafine , che descrive chi non si riconosce in un genere definito. Come appunto Jaiyah, che ha intrapreso la transizione da uomo a donna. «Nella cultura samoana, non solo le persone Fa’afafine vengono accettate, ma la fluidità di genere è sacra. Sono due spiriti che coesistono nella stessa persona», dice Taika Waititi, regista del film.

[…] C’è Rambo, poliziotto ed ex rugbista, che in campo si distrae perché intento a meditare.

C’è il portiere di riserva Pisa, in forte sovrappeso, che non prende letteralmente un pallone. E c’è il titolare Nicky Salapu, che dopo avere incassato i 31 gol nel 2001 si diede alla macchia, salvo poi tornare dieci anni dopo come eroe della vittoria con Tonga del 2011. «Sei sempre alla ricerca di un’ispirazione, ma in questa storia, era già tutto lì», afferma Waititi.

