16 giu 2023 15:01

PER I DIRITTI TV DELLA SERIE A IN CORSA SKY, DAZN E MEDIASET. DOPO LA RAI SI SFILA ANCHE AMAZON - LE OFFERTE SONO STATE INFERIORI AL MINIMO DI 1,15 MILIARDI A STAGIONE: SI PROCEDERÀ DUNQUE CON TRATTATIVE PRIVATE. TRA LE NOVITÀ DEL BANDO PER I DIRITTI TELEVISIVI, INFATTI, LA POSSIBILITÀ PER UN OPERATORE (MEDIASET) DI TRASMETTERE IN CHIARO ALCUNE DELLE PARTITE DI SERIE A - L'OBIETTIVO DELLA LEGA È DI SUPERARE I 927,5 MILIONI A STAGIONE INCASSATI DA DAZN E DA SKY PER IL TRIENNIO CHE SI CONCLUDERÀ CON LA STAGIONE 2023/24