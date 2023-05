21 mag 2023 09:40

DISASTRI INTERNAZIONALI - CI MANCAVA SOLO LA GENTE INCAZZATA CHE TENTAVA DI ENTRARE IN SALA STAMPA AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA - DIRE CHE QUEST’ANNO QUALCOSA È ANDATO STORTO, È DIRE POCO: PARTITE A MEZZANOTTE, CENTRALE SPESSO MEZZO VUOTO PER I PREZZI ALLE STELLE E, IERI SERA, L’AMARA SCOPERTA PER CHI AVEVA LAUTAMENTE PAGATO UNA SEMIFINALE MASCHILE E SI È RITROVATO A VEDERE LA FINALE DI DOPPIO FEMMINILE - NON È STATA LA PIOGGIA A MANDARE IN TILT IL TORNEO VISTO CHE SONO ANNI CHE SI PARLA DI COPERTURA DEL CENTRALE…