DITE A FOLLIERI DI MAGNÀ TRANQUILLO, I FRIEDKIN NON SONO INTENZIONATI A VENDERE LA ROMA PERCHÉ PRIMA VOGLIONO CAPIRE COME ANDRÀ A FINIRE CON LO STADIO - I MALIGNI SUSSURRANO CHE IL SENATORE LOTITO, PATRON DELLA LAZIO, SIA GIÀ AL LAVORO PER DISSEMINARE DI TRAPPOLE L’ITER AMMINISTRATIVO DEL NUOVO STADIO GIALLOROSSO – MA COSA VOGLIONO FARE I FRIEDKIN CON MOURINHO? E CON TIAGO PINTO?

Dite a Follieri di magnà tranquillo, i Friedkin non sono intenzionati a passare la mano perché prima vogliono capire come andrà a finire con lo stadio. L’uomo d'affari pugliese Raffaello Follieri, che ha provato a sondare il terreno per acquisire da solo - e non in nome e per conto dei sauditi - il club giallorosso, si è trovato davanti a un muro.

L’idea della proprietà americana è di restare al comando, almeno per i prossimi due anni, e di lavorare pancia a terra per dotare la Roma di un impianto di proprietà (i maligni a Roma sussurrano che il senatore Lotito, patron della Lazio, sia già al lavoro per disseminare di trappole l’iter amministrativo).

Il problema principale per i Friedkin, in questo momento, è il progetto sportivo. Mourinho ha un altro anno di contratto ma per restare vuole delle garanzie tecniche (e magari anche il rinnovo). Ma Tiago Pinto, che ha pesanti responsabilità sui limiti di rosa della Roma, vuole che Mourinho rimanga?

