6 ott 2023 15:44

DITE A LOTITO, CHE CONTESTA LA SCELTA DELLA ROMA DI OPTARE PER UNO SPONSOR SAUDITA, DI RIALLINEARSI CON FORZA ITALIA (E IL GOVERNO) - IL LEADER AZZURRO TAJANI, IN VISITA A RIAD, HA ELOGIATO "L'IMPORTANTE RUOLO" DELL'ARABIA SAUDITA E, COME DAGO-DIXIT, LA MELONI HA CAPITO CHE LA PARTITA PER STRAPPARE EXPO 2030 AI SAUDITI È QUASI PERSA (IN CASO DI RITIRO DELLA CANDIDATURA BIN SALMAN AVREBBE PROMESSO 25 MILIARDI ALL'ITALIA) - A FARE GLI IRRIDUCIBILI CONTESTATORI CI SONO RIMASTI SOLO LOTITO E LA RAGGI (CHE DA SINDACA SILURO' LA CANDIDATURA OLIMPICA DI ROMA 2024)