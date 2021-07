DITE ALLA TINTA CATRAMATA DI TOM CRUISE DI NON FARSI PIU’ VEDERE IN ITALIA

Tom Cruise, leggenda di Hollywood, è presente in tribuna a Wembley per assistere alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. La star americana dialoga con gli ex campioni dal calcio mondiale come David Beckham. Cruise nel pomeriggio ha assistito anche alla finale di Wimbledon vinta da Novak Djokovic su Matteo Berrettini.

EUROPEI: SHARON STONE E SUSAN SARANDON HANNO TIFATO ITALIA

(ANSA) - Anche due dive di Hollywood come Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato per l'Italia, vincitrice degli Europei dopo avere battuto l'Inghilterra la scorsa note. "Brava Italia!" ha twittato Sharon Stone dopo la fine della partita, postando le foto degli Azzurri in festa con la coppa.

L'attrice ha partecipato da remoto poche settime fa a Passaggi Festival della Saggistica a Fano, raccontando di quanto i film italiani e la letteratura italiana l'avessero aiutata durante la malattia. "Grazie ragazzi" ha twittato Susan Sarandon, anche lei con foto, più tre cuori bianco, rosso e verde. Sarandon è stata in passato legata al regista italiano Franco Amurri, figlio dell'autore satirico Antonio Amurri da cui ha avuto la figlia Eva, blogger e influencer.

