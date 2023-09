11 set 2023 08:00

DJOKO È ANCORA IL RE DI NEW YORK – NOVAK DJOKOVIC HA LIQUIDATO DANIIL MEDVEDEV IN TRE SET E HA CONQUISTATO PER LA QUARTA VOLTA GLI US OPEN – SI TRATTA DEL 24ESIMO TORNEO DELLO SLAM PER IL TENNISTA SERBO (NESSUNO COME LUI), CHE CON QUESTO SUCCESSO SPODESTA ALCARAZ E RICONQUISTA LA TESTA DELLA CLASSIFICA ATP – E A 36 ANNI RILANCIA: “RITIRARMI? SONO QUI PER RESTARE” – VIDEO