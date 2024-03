IL DJOKO È BELLO QUANDO DURA POCO – IL 36ENNE DJOKOVIC È ENTRATO NELLA SUA FASE DISCENDENTE? L'ELIMINAZIONE A INDIAN WELLS PER MANO DEL NUMERO 123 DELLA CLASSIFICA ATP, LUCA NARDI, CONFERMA IL MOMENTO NO DEL NUMERO 1, DOPO LE SCONFITTE CON SINNER IN DAVIS E AGLI AUSTRALIAN OPEN – IL SERBO HA RAGGIUNTO IL SUO LIMITE O RIUSCIRÀ A INVENTARSI QUALCOSA DI INASPETTATO? – VIDEO

Estratto dell’articolo di Paolo Rossi per www.repubblica.it

novak djokovic

“Ma chi è quello? Mica è Sinner..?”. Scherzavano perfino gli americani, nel guardare la partita. Pardon, i californiani rilassati e abbronzati dal sole del deserto di Indian Wells. Perfino Bill Gates, noto appassionato di tennis, si divertiva nell’assistere agli scambi tra il numero uno del mondo e un carneade italiano, “Nar-di”.

Da Torino 2023, Atp Finals, è iniziato un incubo azzurro, per il serbo. Una prima sconfitta nel girone eliminatorio, da Sinner. Che, poi, se avesse voluto fare strategia, avrebbe potuto fare un ‘biscotto’ antisportivo per eliminare Djokovic. Non lo fece, il serbo si salvò e si rincontrarono in finale. Dove prevalse il numero uno del mondo. Ma, quella, è stata l’ultima volta.

luca nardi novak djokovic indian wells

Una settimana dopo, a Malaga in Coppa Davis, Jannik Sinner ritrova Djokovic in semifinale e gli annulla tre match point per vincere. Serbia in lutto, Italia trionfa poi, per la seconda volta dopo il 1976, nell’evento che consegna l’Insalatiera (che attualmente la Federtennis e padel porta in giro per l’Italia). Bene.

Chiuso il 2023, eccoci al 2024. Tutti attendono la rivincita tra i due, che arriva puntuale agli Australian Open. A Melbourne è ancora semifinale, e Sinner vince inequivocabilmente. Nettamente superiore. Si dirà, dopo, che il serbo non era al meglio eccetera eccetera.

novak djokovic 3

Sinner si prenderà il suo primo Slam. Siamo a oggi, America. Djokovic torna in campo e che fa? Perde contro un altro italiano. Comincia a essere una maledizione, a questo punto.

[…] la partita di stanotte ha davvero generato brutti pensieri riguardo al serbo. Perché? Tutti gli scambi lunghi erano a vantaggio di Nardi. In molte occasioni Djokovic ha dovuto difendersi disperatamente dalle accelerazioni del pesarese. La sua gestualità, la sua incredulità, sono state talmente palesi da porre la domanda, il quesito se per caso non siamo di fronte a qualcosa di inedito, e cioè di una parabola discendente.

have you ever sinner rain meme by emiliano carli per il giornalone la stampa

Oggettivamente è legittima, perché qui non si tratta della Next Gen che raggiunge l’ultimo dei Big 3, ma delle nuove leve che riescono non solo a giocare alla pari, ma addirittura a vincere. Quindi: possibile che Djokovic abbia sottovalutato Nardi, e che abbia pensato di prendere le contromisure in corso d’opera.

Ma, non essendosi riuscito, è lecito chiedersi: il tennis del serbo ha raggiunto il suo limite? Oppure riuscirà a inventarsi qualcosa di inaspettato? Lo scopriremo già dal prossimo Masters 1000, quello di Miami.

