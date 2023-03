6 mar 2023 10:57

DJOKO GO HOME! – IL NUMERO 1 DEL TENNIS NOVAK DJOKOVIC NON POTRÀ PARTECIPARE AL MASTERS 1000 DI INDIAN WELLS. MOTIVO: NON PUO’ ENTRARE NEGLI STATI UNITI IN QUANTO NON VACCINATO CONTRO IL COVID. È STATA RESPINTA LA SUA RICHIESTA DI DEROGA ALLA LEGGE USA – GIÀ LO SCORSO ANNO IL TENNISTA SERBO NON POTÈ DISPUTARE I TORNEI AMERICANI, COMPRESI GLI US OPEN, PER LO STESSO MOTIVO… – VIDEO