DJOKOVIC CERCA ALIBI? “QUANDO NOLE HA PERSO CON SINNER AVEVA LA FEBBRE” - IN SERBIA I GIORNALISTI VICINI AL NUMERO 1 DEL MONDO SVELANO UN RETROSCENA: “HA AVUTO LA FEBBRE LA NOTTE PRIMA, PER QUESTO HA GIOCATO COSÌ MALE NEI PRIMI DUE SET. NON VOLEVA CHIAMARE UN MEDICO PER EVITARE UN POLVERONE” (QUELLO CHE SI SOLLEVO’ IN AUSTRALIA DUE ANNI FA NEL CASO DEL VACCINO ANTI COVID)

Marco Calabresi per corriere.it - Estratti

SINNER - DJOKOVIC MEME

L’impresa di Jannik Sinner è entrata nella storia e nessuno la metterà in dubbio. Dalla Serbia, però, arriva una rivelazione: «Novak Djokovic aveva la febbre».

A farla, i colleghi vicini al numero uno del mondo durante una puntata del podcast Reketiranje Show, che raccontano un retroscena delle ore precedenti la semifinale vinta da Jannik in quattro set, i primi due dei quali stradominati prima del risveglio illusorio di Nole.

SINNER DJOKOVIC BY OSHO

«Djokovic ha avuto la febbre la notte prima della semifinale — le parole di un giornalista, Luka Nikolic —. Era stato ammalato per tre settimane, poi ha avuto una ricaduta. È per questo che ha giocato così male nei primi due set: era visibilmente debole, non era in grado. In quelle condizioni, non gli è stato possibile giocare bene. Non voleva andare dal medico, di modo che i giornalisti non lo infastidissero e sollevassero un polverone».

Quello che, per esempio, si sollevò due anni fa nei giorni che precedettero l’Australian Open, dall’atterraggio a Melbourne di Djokovic alla sua espulsione per le note vicende legate al vaccino anti-Covid.

have you ever sinner rain meme by emiliano carli per il giornalone la stampa SINNER DJOKOVIC

(...)

