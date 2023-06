DJOKOVIC, MEJO DI FEDERER E NADAL: LA STORIA E' TUA! NOLE SPAZZA VIA IN TRE SET RUUD AL ROLAND GARROS, CONQUISTA IL 23ESIMO SLAM E TORNA NUMERO 1 AL MONDO – L'UOMO DI GOMMA TRIONFA A PARIGI BATTENDO IL NORVEGESE 7-6 6-3 7-5 IN TRE ORE E 13 MINUTI. A RENDERE ONORE A NOLE MBAPPÉ E IBRAHIMOVIC GIROUD E MIKE TYSON, HUGH GRANT E TOM BRADY – CHISSA’ COSA PENSERANNO FEDERER E NADAL: "DJOKO" È RIUSCITO A SUPERARLI – VIDEO

Estratto dell'articolo di Federica Cocchi per gazzetta.it

djokovic roland garros

Djokovic, eccoti la storia, è tutta tua: 23 titoli Slam, come mai nessuno nel tennis maschile, settimana numero 388 al numero 1 del mondo e pronto a correre verso le 400. Casper Ruud ha provato con tutte le sue forze, fisiche e mentali a contrastare il fenomeno serbo. Ha lottato per tutto il primo set, scattando avanti per primo, per poi cedere di schianto al tie break. Sul 6-6 il norvegese aveva già un piede fuori dalla porta del match perché mai, nel corso del torneo, Djokovic aveva ceduto un tie break. E figurarsi se avrebbe cambiato abitudine in una finale Slam per il record.

mbappe' ibrahimovic alla finale del roland garros

Primo set al serbo dopo un’ora e 22 minuti estenuanti, poi il black out di Casper, che ha preferito accorciare la sofferenza nell’umido parigino: 7-6 6-3 7-5 davanti, tra gli altri a Mbappé, a Zlatan Ibrahimovic, a Giroud, a Mike Tyson, al multimilionario Bernard Arnault, a Hugh Grant e un sacco di altri ospiti illustri. Nel suo box, seduto accanto all’amata Jelena c’era addirittura Tom Brady, sulle spine per l’intero lunghissimo primo set. Tutti in piedi, tutti a rendere gli onori all’uomo che si è preso il tennis.

djokovic trionfa al roland garros

djokovic trionfa al roland garros

tom brady alla finale del roland garros mike tyson alla finale del roland garros

(…)

olivier giroud alla finale del roland garros