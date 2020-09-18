bobo vieri come ivan drago in faccia di picasso vieri cassano totti vieri vieri ronaldo vieri 5 maggio pardo cassano vieri
DOGE FLASH! COSA C'E' DIETRO L'IMPROVVISO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO A VIERI? PARE CHE CI SIA LA MANINA DI UN EX AMICO MOLTO VICINO A UN DIRIGENTE MEDIASET...-
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IL TG COL BATTUTISTA INTORNO - VIDEO: MENTANA ANNUNCIA GLI OSPITI DI FORMIGLI, TRA CUI ''UNO DI MINOR RILIEVO''. IL PUBBLICO DI CHICCO SI CHIEDE CHI SIA IL PERSONAGGIO COSÌ MALTRATTATO DAL DIRETTORE, DI SECONDO PIANO RISPETTO AI CITATI LANDINI, RENZI, COTTARELLI, BOERI. FINCHÉ NON SCOPRE L'ARCANO
LILIANA SEGRE VOTA NO E NON PARLERÀ PIÙ DELLA SUA ESPERIENZA NEL LAGER: ''NON POTETE CAPIRE QUANTO SIA COSTATO AI POCHI SOPRAVVISSUTI INIZIARE A RACCONTARE E POI RIEVOCARE ANCORA E ANCORA QUEL PASSATO. UN LOGORAMENTO PSICHICO. DA UN LATO C’È NEL TESTIMONE LA NECESSITÀ LIBERATORIA DEL DOVERE COMPIUTO, MA DALL’ALTRO IL RISCHIO DELLO SDOPPIAMENTO. LA LILIANA DI OGGI, OGNI VOLTA RICORDANDO I FATTI GUARDA CON PENA INFINITA LA LILIANA DI ALLORA, COME UNA NONNA GUARDA UNA NIPOTINA CARA, E LA OBBLIGA A RIPIOMBARE IN QUELL’ORRORE, REPRIMENDO COME FACEVA ALLORA L’URLO CHE LE COVA DENTRO. MA A 90 ANNI DEVO…''
IL ''BIG BANK'' SPAGNOLO - SÌ ALLA FUSIONE TRA CAIXABANK E BANKIA, DA CUI NASCERÀ LA MAGGIORE BANCA DEL PAESE CON ASSET PER CIRCA 600 MILIARDI, DAVANTI A BBVA E SANTANDER - LO STATO SPAGNOLO DETERRÀ IL 14% NEL NUOVO COLOSSO, CHE AVRÀ UN VALORE DI BORSA INTORNO A 16 MILIARDI DI EURO. BANKIA È STATA SALVATA NEL 2012 DAL GOVERNO CHE NE È TUTTORA IL PRIMO AZIONISTA
LA PORTI UN BACIONE (E UN FUGONE) A FIRENZE - UN TUNISINO EVADE DAL TRIBUNALE CON LE MANETTE AI POLSI – IL 25ENNE, CHE DOVEVA RISPONDERE DELL'ACCUSA DI TENTATO OMICIDIO PER FATTI COMMESSI IN GERMANIA, HA ROTTO CON UN PUGNO IL NASO ALL'AGENTE DELLA PENITENZIARIA CHE LO SCORTAVA. E’ CACCIA ALL’UOMO - SALVINI: "SERVE IL TASER, LA PISTOLA A IMPULSI ELETTRICI..."
LO SPORT RIPARTE DAI MILLE DEL FORO – L'ANNUNCIO DI SPADAFORA: "AGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS MILLE SPETTATORI A PARTIRE DA SEMIFINALI E FINALI. DA RISPETTARE LE REGOLE PREVISTE IN MERITO A DISTANZIAMENTO, MASCHERINE E POSTI A SEDERE" - NELLE PROSSIME ORE VERRÀ UFFICIALIZZATA LA DECISIONE DI ESTENDERE L'APERTURA A MILLE SPETTATORI PER TUTTE LE COMPETIZIONI SPORTIVE ALL'APERTO
CAFONALINO DELLA MAFIA CACIOTTARA - SALVATORE BUZZI PRESENTA IL SUO LIBRO (CURATO DA STEFANO LIBURDI DE ''IL TEMPO''), IN CUI RACCONTA IL CASO DI MAFIA CAPITALE E DI COME I SUOI REATI SIANO STATI DERUBRICATI DALLA CASSAZIONE: ''LA COOPERATIVA CHE GESTIVO ERA IN ATTIVO E GODEVA DI OTTIMA SALUTE. DOPO ESSERE STATA DIRETTA PER TRE ANNI DA QUEI PREDONI DI STATO CHE SONO GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, È FALLITA'' - CON LUI LA RADICALE RITA BERNARDINI E FRANCO BECHIS, CUCINA BY ANDY LUOTTO
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI? L'ELEFANTE! - VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE COL CELLULARE
L’INVERNO STA ARRIVANDO – LE CINQUE REGOLE DEL VIROLOGO GUIDO SILVESTRI PER NON FARCI COGLIERE IMPREPARATI DAL VIRUS: “CREDO SARÀ L’ULTIMA STAGIONE FREDDA DI CONVIVENZA CON IL VIRUS. CONTINUIAMO IL CONTENIMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS CON LE CLASSICHE 3T (TESTARE, TRACCIARE E TRATTARE); PREPARIAMOCI A LIVELLO DI MEDICINA DEL TERRITORIO; VACCINIAMOCI CONTRO L'INFLUENZA SENZA TANTE STORIE E…”