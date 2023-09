I DOLORI DEL GIOVANE SINNER - PER L'ENNESIMA VOLTA, IL TENNISTA ALTOATESINO VIENE SBATTUTO FUORI DA UN TORNEO IN SEGUITO A PROBLEMI FISICI - LE GARE PIU' LUNGHE, COME QUELLA CONTRO ZVEREV, (CHE È DURATA QUASI 5 ORE) SONO ORMAI UN TABU' PER IL 22ENNE CHE DOPO L'ELIMINAZIONE DAGLI U.S. È APPARSO AFFRANTO: "COSÌ FA MALE" - I GUAI FISICI DI SINNER RISCHIANO DI ESSERE UN PROBLEMA ANCHE PER IL TEAM AZZURRO: LA SUA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA DAVIS È IN FORTE DUBBIO, MENTRE SEMBRA SCONTATA L’ASSENZA DI BERRETTINI…

Estratto dell'articolo di Gaia Piccardi per www.corriere.it

jannik sinner

Li chiamano «pressure points», sono gli snodi decisivi, le porte scorrevoli dei match e dell’esistenza. In quei momenti, Jannik Sinner si irrigidisce, sembra più preoccupato di voler trovare la soluzione giusta che di lasciare andare il braccio seguendo gli automatismi. Pensa troppo. […]un Sasha Zverev tornato di solidità teutonica […] gli ha sbattuto la porta in faccia dopo 4 ore 41’ e 5 set roventi […] «Non ho tante parole — ha detto nella notte di New York —. È girata male, ho giocato male, risposto male, piccole cose che fanno la differenza. Così fa male. Ci ho provato con quello che avevo...».

SINNER, LE MARATONE SONO UN TABÙ

jannik sinner sascha zverev

Non aveva abbastanza in serbo, nell’ottavo di finale dell’Open Usa con Zverev, Jannik Sinner, bloccato sin dall’inizio dalla tensione («Ho sentito tirare la gamba a metà del primo set, facevo fatica a servire, poi ho avuto crampi un po’ ovunque, non era semplice giocare»), tenuto in piedi da cuore e carattere («Il livello ormai ce l’ho, la stagione rimane buona nonostante la sconfitta»), avvilito perché le nostre aspettative sono le sue e a questo Slam di fine stagione era arrivato da n. 6 vestito di un nuovo status, quello di «campione Master 1000» (Toronto) […] non era così che Jannik avrebbe voluto onorare un cambio di livello che non c’è stato: le maratone, da Tsitsipas all’Australian Open a Altmaier a Parigi (5h26’) restano tabù per un ragazzo di 22 anni che non ha finito di crescere.

jannik sinner

AVVILITO, ORA POTREBBE DARE FORFAIT PER LA COPPA DAVIS

Non significa che i limiti di tenuta fisica siano invalicabili, […] ma sulla distanza oggi Jannik ha un problema, e cosa dovremmo dire di Zverev che 460 giorni fa si distruggeva i legamenti della caviglia nel tentativo impossibile di tenere il ritmo di Nadal al Roland Garros? […]

jannik sinner

Suona come una bocciatura, lo stesso Sinner l’ha vissuta così […] Dopo aver confermato di voler partecipare alla Davis — qualificazioni a Bologna (Italia contro Canada, Cile e Svezia) —, il team Sinner infatti ci sta ripensando: il giocatore è sotto un treno, forse è più prudente staccare in vista della stagione indoor che deve portare alle Atp Finals. Consultazioni in corso. Scontata l’assenza di Berrettini (non c’è diagnosi né prognosi...), in arrivo convocazione per Sonego e Arnaldi. Meritata, ma la Coppa si complica.

