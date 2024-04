15 apr 2024 13:09

UNA DOMENICA MALEDETTA SUI CAMPI DI CALCIO: NON SOLO IL MALORE DI N’DICKA A UDINE, E' MORTO MATTIA GIANI, IL CALCIATORE DEL CASTELFIORENTINO, COLPITO DA ARRESTO CARDIACO ALLO STADIO COMUNALE DI CAMPI BISENZIO DURANTE UN INCONTRO DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA – IERI RICORREVA ANCHE L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL CENTROCAMPISTA PIERMARIO MOROSINI, SENTITOSI MALE IN CAMPO 12 ANNI FA DURANTE PESCARA E LIVORNO E POI DECEDUTO IN OSPEDALE