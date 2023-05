LA DOMENICA IN "ROSA" (E SENZA BUCHE) DI ROMA – AL TERMINE DELLA TAPPA FINALE DEL GIRO D'ITALIA, IL CAMPIDOGLIO DI GUALTIERI HA TIRATO UN SOSPIRONE DI SOLLIEVO. L’ASSESSORE ALLO SPORT, ONORATO: "È STATO UN GRANDE SUCCESSO POPOLARE, ECONOMICO E TURISTICO PER TUTTA LA CITTÀ, UN RISCATTO DOPO LA PESSIMA FIGURA DEL 2018” - IL PASSAGGIO DEL GIRO SULLE STRADE ROMANE, SINDACO RAGGI, TRA UNA BUCA E UNA VORAGINE, SI TRASFORMO' IN CICLO-CROSS CON I CICLISTI INCAZZATI - ANCHE MATTARELLA ESALTATO DAL GIRO: “QUELLO A CUI STO ASSISTENDO E’ TUTTO STRANO E MERAVIGLIOSO"

Estratto dell'articolo di Giampiero Valenza per “il Messaggero”

(...)Quella di ieri, tappa conclusiva del Giro d'Italia, è stato un po' il tripudio di un evento sportivo iniziato lo scorso 6 maggio. Una festa dello sport (con un villaggio dell'accoglienza, il Giroland, allestito a Piazza del popolo), una festa per il turismo (tantissimi quelli che non se l'aspettavano di trovarsi nel mezzo del clima dell'evento, iniziato in mattinata a Ostia).

L'ANALISI «È stato un grande successo popolare, economico e turistico per tutta la città», racconta l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che parla del «riscatto» della città «dopo la pessima figura del 2018», quando il passaggio del Giro ebbe un grande ostacolo: le buche sul tracciato e i corridori in protesta che chiesero alla giuria di tener conto dei soli primi tre giri. Troppe forature negli altri della gara in rosa. L'edizione 2023 (il 106° Giro), spiega ancora Onorato, è «una grande festa di sport, uno spettacolo straordinario, con i grandi campioni che hanno attraversato il centro storico, Ostia e l'Eur per una cartolina di promozione turistica vista da 800 milioni di telespettatori in oltre 200 Paesi del mondo». Ma anche una «giornata unica con decine di migliaia di appassionati di tutte le età, famiglie, romane e romani che hanno partecipato alla pedalata rosa, agli eventi culturali e agli appuntamenti nei quartieri - aggiunge - Roma ha dimostrato, ancora una volta, di essere pronta per i più importanti grandi eventi».

